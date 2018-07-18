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Любви женщин к гей-порно нашли объяснение
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Любви женщин к гей-порно нашли объяснение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Исследователь из университета Лестера Люси Невилл (Lucy Neville) выяснила, почему мужское гей-порно так популярно среди женщин. Ее авторскую колонку опубликовал филиал издания The Times в ЮАР.
Категория «мужчина с мужчиной» является второй по популярности у женской аудитории PornHub. Большой запрос на гей-сцены существует и в массовой культуре: со слов Джорджа Мартина, он постоянно получает письма от женщин, требующих чаще демонстрировать мужские сексуальные контакты в «Игре престолов».
55 процентов опрошенных девушек признались, что постоянно представляют себя мужчиной во время мастурбации. Специалист нашла этому явлению два объяснения. Строго феминистская идея состоит в том, что большинство женщин с детства вынуждены идентифицировать себя с мужчинами — из-за того, что почти все в мире, включая категорию женственности, создано для удовлетворения их потребностей.
Второй вариант — это эксперимент: так женщины чувствуют себя свободнее. Фактически так они выражают сочувствие к мужчинам, которые не могут почувствовать себя в женском теле. Для многих женщин просмотр гей-порно — возможность насладиться сексом без травмирующих образов угнетения и насилия, считает Невилл.
По словам эксперта, представители гей-сообщества не видят в интересе к мужскому сексу ничего плохого.
«Если это помогает людям исследовать романтичность и сексуальность и может изменить ситуацию с чересчур ярким представлением гетеросексуальности в СМИ, то это, наверно, хорошая штука», — сказал один из опрошенных.
Со слов исследователя, культура большинства все еще склонна представлять голого мужчину либо как угрозу, либо как нечто комическое: то есть в сценах насилия и в шуточных зарисовках. Порно-ролики с гетеросексуальными контактами часто игнорируют чувства мужчин — бытует мнение, что они снимаются в подобном кино, так как просто любят секс. Такой контент эксплуатирует образ уязвимой, слабой и подвластной кому-либо женщины.
В феврале 2018 года аналитики порносайта xHamster опубликовали исследование, в котором сообщалось, что самым популярным запросом в День святого Валентина у женской аудитории портала стало лесбийское порно.
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