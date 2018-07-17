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Американцы раскритиковали национальную базу угроз России
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Американцы раскритиковали национальную базу угроз России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Национальная база данных уязвимостей России медленно пополняется и крайне неполная. К такому выводу пришли аналитики аналитики американской компании Recorded Future. Исследование опубликовано в блоге организации.
Специалисты проанализировали базу данных угроз безопасности информации, опубликованная на сайте ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). Согласно оценкам экспертов, в список заносится лишь 10 процентов от известных уязвимостей. При этом записи появляются в нем с большой задержкой — на 83 дня позднее, чем в идентичном перечне Китая и на 50 — чем в американском.
Еще одним минусом названа крайне медленная заполняемость: за пять лет существования базы лишь в 2015 году число новых записей достигло 12 тысяч. В остальные годы их количество не превысило трех-четырех тысяч. Перечень обновляется во многом в помощью формы обратной связи.
Эксперты раскритиковали организацию, ведущую базу. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, считают они, ответственна за защиту государственной тайны, а также поддерживает разведывательные ведомства, так как подведомственна Минобороны. Это дало им основания утверждать, что база состоит в основном из уязвимостей, используемых «госхакерами».
ФСТЭК также заполняет базу данных уязвимостями, которые в первую очередь представляют угрозу для российских государственных информационных систем. Это дает исследователям данные о том, какие технологии, оборудование и программное обеспечение используются в сетях российского правительства.
Применяемые методы уже использовались в анализе национальных баз данных уязвимостей Китая и США. Те были созданы на несколько лет раньше и отличаются частотой заполняемости и большим охватом.
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