YouTube — новый король: как стать ютубером

На американском сайте Forbes вышла инструкция по завоеванию YouTube. Инструктором выступил рекламный коуч, владелец многомиллионной компании, Пол Потрац. Его реалистичный взгляд на вещи вызвал у нас интерес и желание перевести материал. Что мы, BeGroup, и сделали.

YouTube появился в 2005 году, а первым загруженным видео стал 18-секундный ролик сооснователя сайта Джаведа Карима в зоопарке. Потребовалось чуть меньше 15 лет, чтобы YouTube стал вторым после Google по посещаемости сайтом в интернете. Сейчас более 1,3 миллиарда человек загружают каждую минуту 300 часов видео на YouTube. И с зоопарками они ничего общего не имеют.

YouTube вышел далеко за рамки платформы обмена видео, став полноценной поисковой системой. Зрители во всем мире используют видеохостинг для получения информации: от отзывов о товарах до образования. Более 80% зрителей заходят на YouTube, чтобы решить проблему или узнать что-то новое. Потребность в знаниях создает возможность для генерации того контента, который все ищут. Некоторые пользователи это поняли раньше других и стали полноценными Ютуберами.

Ютуберами можно назвать всех, кто снимает видео для видеохостинга, но сейчас мы говорим только о тех, кто сумел успешно монетизировать свой контент. Доход некоторых каналов превышает десятки миллионов долларов, а популярность на YouTube стала мечтой блогеров. Тем не менее, регулярное создание контента и привлечение лояльных зрителей среди нескольких миллионов пользователей, пытающихся сделать то же самое, — непростая задача.

Предприятия используют видеохостинг для информирования о своих услугах, чтобы заработать имя или повысить уровень доверия. Практически все маркетологи, использующие видео в своих стратегиях, говорят, что формат понятно объясняет клиентам, как использовать продукты или услуги, и уменьшает количество запросов в службу поддержки.

Итак, если вы хотите стать Ютубером или стремитесь использовать платформу для развития своего бизнеса, при запуске канала стоит руководствоваться 8-ю принципами.

1. Определитесь с целью

Прежде чем приступить к созданию контента, определитесь с целью: вы хотите быть Логаном Полом или Даниэлем Миддлтоном, или создавать контент в бизнес-целях? Ответ на этот вопрос определит стиль роликов. Если вы хотите создать канал, который в итоге станет главным источником дохода, рассмотрите способы монетизации:

Первый способ основывается на просмотрах и подписчиках: чем больше активности на канале, тем большую ценность он представляет как рекламная площадка. Так как YouTube принадлежит Google, поисковой сервис продает рекламные места на популярных каналах, выписывая чеки его владельцам.

У Ютуберов могут быть спонсоры — компании, которые связаны с контентом, который создает блогер. Например, популярный канал о макияже может спонсироваться Maybelline или Covergirl. Ютуберы могут делать как обзор на продукты компании, так и упоминать о бренде как о спонсоре в своих роликах.

Некоторые видеоблогеры становятся настолько популярными, что платно консультируют начинающих ютуберов.

Но даже если вы не хотите получать доход со своего канала, YouTube по-прежнему можно использовать как инструмент для привлечения внимания и завоевания доверия со стороны вашей аудитории. Вы, возможно, не наберете сотни тысяч просмотров, но сделаете дополнительную рекламу продукта.

2. Найдите свою нишу

Если не объединить контент одной темой, ваша аудитория будет расфокусирована, и связь с пользователями потеряется. Подумайте о канале как о единой истории, которая должна продолжаться в каждом видео. Это не значит, что нельзя отходить от сюжетной линии в видеороликах, просто важно определить приоритетное направление. Тогда зрители будут понимать вашу экспертную сферу.

Посмотрите каналы на YouTube, связанные с вашей нишей или темой, и проанализируйте, о чем именно сняты видео. Это сформирует правильное представление о запросах зрителей, а также вы оцените уровень конкуренции на рынке.

Загрузите бесплатные расширения TubeBuddy и vidlQ (есть российский аналог — BeSeed Engage View) для Google Chrome и используйте их, когда заходите на YouTube. Благодаря им вы будете видеть ключевые слова, используемые в видеороликах других блогеров, и узнаете, как ранжируются видео.

3. Определение частоты

Если вы серьезно относитесь к своему YouTube-каналу, важно определить частоту выхода роликов. Зрители будут знать, когда они снова увидят вас и ваши видео. Составьте график, который подходит вашему ритму жизни. Как часто получится записывать видео? Сколько времени потребуется на их редактирование? В какие дни есть больше времени для работы с каналом и размещением на нем контента? Определитесь, в какой день и в какое время вы будете выкладывать ролики и придерживайтесь графика.

Для обратной связи с вами аудитории необходима стабильность. Расскажите подписчикам о расписании, которое вы установили для выхода видео. Пользователи будут знать, что они увидят ваше следующее видео во вторник в 10 утра или в субботу в полночь. Заинтересуйте пользователей, чтобы они хотели вернуться.

4. Продвигайте свой канал

Кросс-промо на YouTube — взаимовыгодная тактика, когда два блогера создают видео вместе, рассказывая о каналах друг друга, или ссылаясь на друг друга в своих видео. Формат открывает доступ к аудитории каждого из блогеров, и потенциально удваивает их подписчиков. Кросс-промо — отличный способ развить базу поклонников, но работает далеко не всегда.

Когда вы ищете блогеров для кросс-промо, рассматривайте свою нишу. Чтобы соответствовать аудитории ютубера, с которым вы хотите сделать промо, вы и ваш контент должны быть полезными. Найдите каналы с видео и темами, похожими на ваши, их аудитории будет интересен ваш контент.

В следующий раз, когда вы видите блогера, чей контент схож с вашим, не воспринимайте его как конкурента; подумайте над тем, как вы можете работать вместе.

5. Продвигайте свои платформы

Скорее всего у вас есть несколько профилей в социальных сетях, которые существуют уже давно. Самое время их использовать.

Продвигайте YouTube-канал на всех платформах, где есть ваш аккаунт.

Напишите в каждом из профилей о своем YouTube-канале.

Если у вас есть база с e-mail ваших читателей, отправьте им письма о том, что вы начали заниматься видео.

Поместите URL канала в информацию ваших профилей.

Еще один отличный способ продвинуть видеоролики — найти онлайн-форумы, где обсуждается тот же контент, о котором говорите вы в своих видео.

Например, сообщества на Facebook. Существуют тысячи страниц на разные темы, с помощью которых пользователи активно ищут информацию. Гораздо легче привлечь внимание пользователей на подобных площадках, чем через обычные посты в социальных сетях.

6. Вложите немного денег

Если вы хотите, чтобы ваш контент попадался на глаза нужной аудитории, или хотя бы просто попадался кому-то на глаза, вложите в него деньги.

YouTube принадлежит Google, поэтому через рекламную платформу Google Adwords вы можете запустить рекламу в нескольких форматах. Вы раньше уже могли ее видеть: прероллы перед видео, или всплывающие объявления, которые появляются в правой части рекомендаций.

Найдите каналы с контентом, похожим на ваш или дополняющий то, о чем вы говорите, и запускайте рекламу на них. Так можно привлечь трафик и одновременно повысить узнаваемость среди целевой аудитории.

7. Репост, лайк и подписка

Это может казаться не столь важным, однако чрезвычайно полезно просить свою аудиторию поставить лайк, поделиться видео или подписаться на канал.

Помните, что активность зрителей во время просмотра имеет первостепенное значение для ранжирования роликов. Чем больше активностей будет на вашем канале, тем чаще ваши видео будут отображаться в результате поиска.

Завершая видео этим призывом к действию, вы повысите охват аудитории, а также узнаваемость вашего канала.

8. Есть, спать, мечтать!

Если ваша цель — стать новым Кейси Нейстатом, вам нужно работать над YouTube-каналом на регулярной основе. Я не говорю о том, чтобы вы бросили работу и все дела, но понимаю, что для того, чтобы начать получать доход от платформы, нужно вкладывать много сил. Относитесь к своему YouTube-каналу так же, как к любой другой цели, которой вы уже добились или к достижению которой стремитесь сейчас.

Функции YouTube регулярно обновляются, и необходимо ежедневно исследовать видеохостинг. С каждым днем, когда вы не работаете над YouTube-каналом, конкуренция усиливается.

Видео никуда не исчезнет, а YouTube — король, поэтому пользуйтесь описанными стратегиями и продвигайте свой канал.

ПЕРЕВОД: BeGroup