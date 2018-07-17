Девушка в купальнике как у «спасательницы Малибу» похвасталась формами на фоне тонущего мужчины, пишет «Московский комсомолец».
— Спасатель на дежурстве, — подписала снимки девушка.
lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1
— pamela 🍒 (@7oh7_) 13 июля 2018 г.
Подписчики сначала восхитились фигурой девушки, но затем приблизили фото и увидели уходящего под воду мужчину.
— Хорошо же ты выполняешь свою работу, — написали ей в комментариях.
При этом сама фигуристая красотка пока никак не отреагировала на критику. Судьба мужчины, на фоне которого девушка устроила фотосессию, неизвестна.
Ранее Пятый канал сообщал: пышногрудая «русская Джоли» показала, в чем ходит на пляж.