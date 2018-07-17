«Спасательница Малибу» похвасталась фигурой на фоне тонущего мужчины — фото

Девушка в купальнике как у «спасательницы Малибу» похвасталась формами на фоне тонущего мужчины, пишет « Московский комсомолец ».

— Спасатель на дежурстве, — подписала снимки девушка.

lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1

— pamela 🍒 (@7oh7_) 13 июля 2018 г.

Подписчики сначала восхитились фигурой девушки, но затем приблизили фото и увидели уходящего под воду мужчину.

— Хорошо же ты выполняешь свою работу, — написали ей в комментариях.

При этом сама фигуристая красотка пока никак не отреагировала на критику. Судьба мужчины, на фоне которого девушка устроила фотосессию, неизвестна.

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