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На Кубе появился мобильный интернет
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На Кубе появился мобильный интернет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Проблемы с доступом к глобальной Сети на Кубе уходят в прошлое. Отныне подключиться к интернету можно с мобильного устройства. И первыми, кто смог воспользоваться открывшимися возможностями, стали журналисты государственных СМИ. На очереди все остальные владельцы мобильных телефонов, а это около 5 миллионов человек — половина населения страны.
Доступ к всемирной паутине предоставляет Телекоммуникационная компания Кубы (Etecsa) в рамках политики, которую продвигает новый президент страны Мигель Диас-Канель. Он выступает за более свободный доступ кубинцев к интернету. По мнению аналитиков, в конце концов это приведет к ослаблению государственного контроля над информацией. В настоящее время многие сайты не доступны на Кубе из-за их содержания.
Напомним, из-за отсутствия инвестиций, торгового эмбарго со стороны США и государственного контроля над информацией Куба значительно отстает от других стран в сфере развития интернета. До 2013 года подключиться к всемирной паутине могли в большинстве случаев лишь туристы в отелях, где они проживали. Затем на острове появились интернет-кафе. А в январе 2015 года — первые точки Wi-Fi. За год их количество выросло до 58, еще через год их число увеличилось вдвое. Тогда же власти Кубы пообещали, что к 2020 году половина населения страны будет иметь доступ к интернету, причем 60 процентов — с мобильного устройства.
Теперь это обещание может быть выполнено. В настоящее время на Кубе насчитывается свыше 5 миллионов активных пользователей мобильных линий (для сравнения, год назад их было 4,6 миллиона, а в 2003 году — лишь 43 тысячи).
По данным компании Etecsa, на острове уже установлено 520 станций 3G, подключиться к интернету с помощью этой технологии могут 45 процентов активных пользователей мобильных телефонов. У 35 процентов устройства работают с сетью второго поколения (2G), еще 20 процентов могли бы подключиться при помощи технологии 4G, но на Кубе она пока находится на стадии тестирования.
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