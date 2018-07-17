На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки

Двое блогеров случайно обнаружили секретную базу ВСУ

На территории базы находятся 300 танков, среди которых, по словам блогеров — Т-64БМ «Булат».

Двое блогеров проникли на неохраняемый танковый завод ВСУ в Харькове и сняли территорию на видео. Кадры были опубликованы на YouTube

Так, в ролике видно, как на территории базы отсутствует охрана, а сторожевая вышка и вовсе поржавела и даже частично развалилась. При этом ворота между некоторыми частями склада остаются открытыми.

На кадрах блогеры показали ряд танков, на которых размещены эмблемы ВСУ. Речь идет о 10 новых танках Т-64БМ «Булат». Как рассказали сами авторы видео, на территории базы находятся порядка 300 танков.

Также блогерам удалось проникнуть в бункер, где находятся запасы снаряжения и военного оборудования.

По словам автора видео, база находится на территории района Сортировка.