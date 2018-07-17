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На Украине нашли сотню готовых к бою танков
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На старой украинской базе нашли готовые к бою танки 

Рамблер 9 часов назад
Блогеры-сталкеры заявили о найденной на Украине заброшенной военной базе с новыми танками. Об этом сообщает РИА Новости
По словам блогеров, сначала они обнаружили около 300 старых советских танков, за которыми были спрятаны десять новых Т-64 с бирками-пломбами и грузовая платформа для их перевозки. Блогеры назвали находку «техникой без пробега».
Рядом с этой же базой они обнаружили «обновленный» бункер с «самыми новыми противогазами» — ГП-7. Их общую стоимость блогеры оценили в один миллион рублей.
Где именно расположена военная база, авторы видео не уточнили.
Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году украинские батальоны получат танки Т-80 и модернизированные боевые машины пехоты. Он заверил, что Украина будет наращивать усилия по обеспечению морпехов «новейшими и модернизированными образцами вооружения и военной техники».
Комментарии68  Ещё 3 источника 
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