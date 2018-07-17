На Украине нашли сотню готовых к бою танков

На старой украинской базе нашли готовые к бою танки

Блогеры-сталкеры заявили о найденной на Украине заброшенной военной базе с новыми танками. Об этом сообщает РИА Новости

По словам блогеров, сначала они обнаружили около 300 старых советских танков, за которыми были спрятаны десять новых Т-64 с бирками-пломбами и грузовая платформа для их перевозки. Блогеры назвали находку «техникой без пробега».

Рядом с этой же базой они обнаружили «обновленный» бункер с «самыми новыми противогазами» — ГП-7. Их общую стоимость блогеры оценили в один миллион рублей.

Где именно расположена военная база, авторы видео не уточнили.