На Украине нашли сотню готовых к бою танков

Блогеры-сталкеры заявили о найденной на Украине заброшенной военной базе с новыми танками. Об этом сообщает РИА Новости
По словам блогеров, сначала они обнаружили около 300 старых советских танков, за которыми были спрятаны десять новых Т-64 с бирками-пломбами и грузовая платформа для их перевозки. Блогеры назвали находку «техникой без пробега».
Рядом с этой же базой они обнаружили «обновленный» бункер с «самыми новыми противогазами» — ГП-7. Их общую стоимость блогеры оценили в один миллион рублей.
Где именно расположена военная база, авторы видео не уточнили.
Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году украинские батальоны получат танки Т-80 и модернизированные боевые машины пехоты. Он заверил, что Украина будет наращивать усилия по обеспечению морпехов «новейшими и модернизированными образцами вооружения и военной техники».