7 приложений для подсчета калорий

Какими бывают приложения для подсчета калорий?

Обычно счетчики калорий содержат в себе следующие полезные функции: расчет суточной нормы калория для каждого индивидуально;

список популярных продуктов с уже заложенными нормами;

счетчик ежедневного потребления калорий;

счетчик ежедневного потребления белков, жиров и углеводов;

отслеживание потери веса и удобные графики;

отслеживание потребляемой в день воды. Но отличает каждую программу друг от друга то, как эти функции реализованы. Разный дизайн, вариативность настроек, база продуктов — это то, что заставляет пользователя сделать выбор в пользу какого-то определенного приложения.

Популярные приложения для подсчета калорий

FatSecret

FatSecret — бесплатное приложение для счета калорий, доступное и для iOS, и для Android. Не требует никаких подписок и не имеет встроенных покупок. И, что самое приятное, в нем нет рекламы! Преимущество приложения в простоте использования: легко найти нужный продукт в огромной базе, и есть возможность добавить свой. В приложение уже загружена база рецептов с рассчитанной питательной ценностью блюд. Для дополнительной мотивации в программе предусмотрена социальная лента, в которой пользователи могут делиться своим рационом, фотографиями еды и достижениями. Lifesum

Еще одно популярное среди пользователей Android и iOS приложение — Lifesum. Программа для скачивания бесплатная, но можно приобрести платный аккаунт, который расширит доступ к информации про продукты (например, содержание сахара и холестерина), а также будет учитывать объемы тела и процент жировой ткани. В бесплатном аккаунте есть большая база продуктов, к тому же Lifesum запоминает продукты, которые вы едите чаще всего. Поэтому пользоваться им с каждым разом становится все удобнее. Есть возможность считывать штрих-коды с упаковок, а также добавлять свои рецепты. Приложение умеет напоминать о взвешиваниях, о времени приема пищи и употреблении воды. К тому же в бесплатном аккаунте есть неплохая база упражнений.

YAZIO

Это приложение, как и некоторые предыдущие, имеет и платный, и бесплатный аккаунты и доступно для скачивания на Android и iOS. В платном можно получить базу из 100 рецептов для здорового питания, вносить замеры разных частей тела и отслеживать питательные вещества (клетчатку, сахар и т.д) и уровень сахара в крови. Но все основное есть и в бесплатном аккаунте. В нем содержится база продуктов, сканер штрих-кода, запись веса и отслеживание физической активности. Но в отличие от других программ добавлять целые рецепты нельзя, только отдельные продукты. Дневник питания можно дополнять фотографиями, что делает его ведение более приятным. MyFitnessPal

Еще одно удобное приложение для тех, кто решил взять свое питание под контроль. Оно доступно для пользователей и Android, и iOS. В нем, так же, как и в других, можно следить за питательной ценностью продуктов и своим прогрессом в поддержании формы. Преимуществом приложения разработчики считают каждодневно пополняющуюся базу продуктов, которая содержит более 4 миллионов наименований. Поэтому пользователь скорее всего найдет большинство продуктов и вводить самостоятельно не придется. Также есть сканер штрих-кодов, калькулятор пищевой ценности рецептов и возможность создавать неограниченное количество своих блюд. В приложении содержится 350 упражнений: кардио— и силовые тренировки. Также есть возможность добавлять свои. Еще одно приятное дополнение — возможность синхронизировать личные кабинеты на мобильном телефоне и на интернет-сайте.

Из минусов — в MyFitnessPal существуют встроенные покупки, поэтому некоторые дополнительные функции доступны не всем.

Dine4Fit

Приятно оформленное приложение для потери веса от Dine4Fit содержит все основные функции для счетчика калорий. В нем большая база продуктов. Оно показывает содержание холестерина и гликемический индекс, которые важно знать не только тем, кто активно худеет, но и людям, которые следят за своим здоровьем. Плюсы приложения: хорошие готовые тренировки, которые подсчитывают количество сожженных калорий за одно занятие. Пользователи отмечают, что добавлять продукты в это приложения очень быстро и просто.

Но есть и недостатки: нельзя добавить свой рецепт, программа не показывает содержание сахара в продуктах и долго грузится.

Easy Fit Яркий дизайн и анимированные детали приложения Easy Fit не дадут заскучать и заставят открывать приложение каждый день. Меню сделано в виде ярких иконок. Пользователь может настроить интерфейс под себя, так как в настройках можно выбрать одно из 24 цветовых решений. Приложение содержит все стандартные функции для отслеживания питания: большую базу продуктов, возможность поставить цель и отслеживать статистику. К тому же оно может работать без интернета.

Недостатки, которые выделяют пользователи, в том, что в базе могут отсутствовать привычные продукты, так как программа сделала не российскими разработчиками. Но это поправимо: просто добавьте то, что считаете нужным. И второй минус — программа, к сожалению, существует только в версии для Android.

«Калорийка»

«Калорийка» — это еще одно приложение только для пользователей Android. Очень простая программа для тех, кто не хочет заморачиваться с дополнительными функциями. Она умеет работать без интернета, считать калории, следить за статистикой похудения, считывать данные о физической активности c Google Fit. Единственное, что потребуется от пользователя — зарегистрироваться на сайте приложения и ежедневно вводить данные о питании. Читайте также: Названы лучшие приложения для iPhone и iPad 2018 года

Добавляем функции смартфону: самые полезные приложения для Android и iOS Фото: pixabay.com, компании-производители

Видео: CHIP