Кто платит: Google Pay VS Apple Pay

Дуэль гигантов: Apple против Google , iOS против Android, Google Pay против Apple Pay. Но с кем платить проще?

Google Pay vs. Apple Pay: Кто сейчас впереди

Великобританию, Швейцарию, Италию, Францию и Доступность: Apple Pay и Google Pay доступны во многих странах мира, включая США Японию . На территории России также доступны оба способа оплаты.

Кредитная карта: Оба сервиса требуют наличия кредитной карты банка-посредника.

За рубежом: Вы можете использовать Google Pay практически во всех странах мира. С Apple Pay не всё так просто. Например, немецкие кредитные карты не подходят для оплаты покупок за рубежом.

iOS: Если у вас есть подходящая кредитная карта, кроме нее вам понадобится соответствующий смартфон. Apple Pay имеет довольно большие ограничения, сервис работает только на iPhone с iOS 8.1 и более поздними версиями, а также на Apple Watch.

Android: Для функционирования системы Google Pay требуется как минимум Android 5.0 Lollipop и NFC-чип. Это позволяет пользоваться платежным сервисом на большинстве моделей Android-смартфонов и планшетов.

Передача данных: Оба сервиса используют для связи между мобильным телефоном и платежным терминалом технологию NFC.

Стоимость: Оба поставщика услуги не взимают с вас никакой комиссии за оплату с помощью смартфона. За обслуживание кредитной карты вам, конечно, как и раньше, придется платить.

Где можно использовать Apple Pay и Google Pay?

С Apple Pay работают более миллиона магазинов в США. К ним относятся крупные сети быстрого питания, такие как McDonalds и Subway, а также торговые сети, такие как Lidl и Zara. В Лондоне, например, с помощью Apple Pay можно заплатить даже в общественном транспорте.

Как и Apple Pay, Google Pay функционирует при оплате в большом количестве магазинов. Сервис сотрудничает с OZON, McDonalds и большинством крупных торговых центров. Apple Pay и Google Pay также работают в различных приложениях и в Интернет-магазинах.

В плане безопасности оба соперника стараются друг другу не уступать. Конфиденциальные данные не передаются на какие-либо серверы. Вместо этого, как Google Pay, так и Apple Pay создают виртуальную карту, с которой вы совершаете платежи. Затем Google или Apple снимают деньги уже с вашего счета.

Но что насчет аутентификации? Apple предлагает очень простой способ оплаты с помощью Touch ID. Google Pay также предлагает эту функцию, но только начиная с Android 6 и, конечно, только на устройствах, у которых есть сканер отпечатков пальцев.

Google Pay VS Apple Pay: вывод

Та же технология, те же магазины, тот же тип аутентификации: обе системы, в принципе, очень похожи и не имеют каких-либо особых фишек. Будущее оплаты покупок, похоже, окончательно за смартфонами.

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