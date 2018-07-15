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Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз
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Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После обновления браузер начнет потреблять на 13% больше оперативной памяти.
Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование, когда компания выпустил следующее обновление. Новая версия, как выяснилось, будет использовать сразу на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.
Данную цифру официально потвердили в самой корпорации. При этом, как оговаривается в блоге Google, неприятное нововведение необходимо для улучшения уровня обеспечения безопасности.
В Google также подтвердили, что повышающий использование оперативной памяти патч коснется всех настольных платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
Как ожидается, мобильная версия Chrome получит аналогичное обновление, но позднее.
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