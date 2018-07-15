Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз

После обновления браузер начнет потреблять на 13% больше оперативной памяти.

Пользователей браузера Google Chrome ждет разочарование, когда компания выпустил следующее обновление. Новая версия, как выяснилось, будет использовать сразу на 13% больше оперативной памяти, чем сейчас.

Данную цифру официально потвердили в самой корпорации. При этом, как оговаривается в блоге Google, неприятное нововведение необходимо для улучшения уровня обеспечения безопасности.

В Google также подтвердили, что повышающий использование оперативной памяти патч коснется всех настольных платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

Как ожидается, мобильная версия Chrome получит аналогичное обновление, но позднее.