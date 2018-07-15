Как подключить планшет к телевизору

Самый простой способ подключения планшета к телевизору — с помощью кабеля HDMI. Но зачастую для телевизора нужно прриобрести подходящий адаптер. Apple iPad и многие планшеты на Android и Windows имеют HDMI-адаптеры, которые позволяют передавать изображение и звук на телевизор. Этот канал работает надежно и стабильно.

Чтобы картинка начала отображаться на экране телевизора, вы должны переключить входной канал на соответствующее соединение. Если планшет подключен к порту HDMI-1, именно его необходимо выбрать и на телевизоре.

Соответствующие HDMI-адаптеры для iPad, Android и Windows-планшетов можно найти на Aliexpress.

Подключение через HDMI-флешку

Самый простой способ беспроводного подключения к телевизору— с помощью «флешки» HDMI.

На телевизоре, как минимум, должен быть порт HDMI, а как максимум — USB, который может использоваться для питания.

HDMI-флешку надо воткнуть в соответствующий порт телевизора, затем найти его отображение на экране Самый простой способ — использовать Chromecast, Miracast или Microsoft Wireless Display Adapter. Кстати, у Chromecast есть собственное приложение, которое позволяет передавать весь контент на телевизор.

Аналогичным образом потоковое вещание через Chromecast поддерживают и многие приложения для Android. Chromecast можно рассматривать как лучший выбор для устройств Android. Однако для планшетов на ОС Windows нужно выбирать Miracast или адаптер беспроводной сети — Microsoft-Wireless-Display-Adapter.

Устройства iOS традиционно используются с AirPlay. Для этого, конечно, нужен либо Apple TV, либо Mac, который был бы подключен к экрану.

Трансляция с использованием стандарта DLNA

Многие планшеты могут быть настроены как сервер DLNA. Благодаря этому DLNA-совместимые телевизоры или телевизионные приставки могут получать доступ к вашему планшету через WLAN.

Если требуемое приложение не предустановлено на планшете, вы можете найти много подобных программ в магазинах приложений Apple и Google или даже в собственном магазине производителя телевизора.

DLNA — независимый от производителя стандарт. Тем не менее, передача иногда бывает сопряжена с проблемами. Устройства не всегда получают доступ к соответствующему формату данных или разрешению изображения.

Стабильность передачи данных может зависеть от мощности сигнала и нагрузки на используемую сеть WLAN — особенно это касается видео-контента.

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