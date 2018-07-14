Что делать, когда не работает команда «OK Google»

Вы говорите «Оk Google» и ничего не происходит. Очень жаль. Но мы попробуем разобраться вместе в проблеме. Существует несколько причин, по которым ваш Android-смартфон может не реагировать на эту голосовую команду.

Языковые настройки

Убедитесь, что смартфон понимает вас. Для этого должен быть установлен правильный язык интерфейса и приложений.

Микрофон

Есть вероятность, что смартфон был бы рад вас понять, но он просто вас не слышит. Слушает смартфон с помощью микрофона. Необходимо убедиться в том, что микрофон находится в рабочем состоянии. Попробуйте записать видео и проверьте работу всех микрофонов.

Bixby и S Voice

Голосовые ассистенты от компании Samsung не знают команды «Ok Google». Если вы используете смартфон компании Samsung и хотите, чтобы вам помог именно Google , отключите другие голосовые ассистенты.

Интернет

Для работы голосовой команды смартфону требуется подключение к Wi-Fi или сотовой сети передачи данных. Убедитесь, что с этим нет проблем.

Надеемся, вам это помогло.