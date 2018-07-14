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Что делать, когда не работает команда «OK Google»
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Что делать, когда не работает команда «OK Google» 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Вы говорите «Оk Google» и ничего не происходит. Очень жаль. Но мы попробуем разобраться вместе в проблеме. Существует несколько причин, по которым ваш Android-смартфон может не реагировать на эту голосовую команду.
Языковые настройки
Убедитесь, что смартфон понимает вас. Для этого должен быть установлен правильный язык интерфейса и приложений.
Микрофон
Есть вероятность, что смартфон был бы рад вас понять, но он просто вас не слышит. Слушает смартфон с помощью микрофона. Необходимо убедиться в том, что микрофон находится в рабочем состоянии. Попробуйте записать видео и проверьте работу всех микрофонов.
Bixby и S Voice
Голосовые ассистенты от компании Samsung не знают команды «Ok Google». Если вы используете смартфон компании Samsung и хотите, чтобы вам помог именно Google, отключите другие голосовые ассистенты.
Интернет
Для работы голосовой команды смартфону требуется подключение к Wi-Fi или сотовой сети передачи данных. Убедитесь, что с этим нет проблем.
Надеемся, вам это помогло.
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