Google угрожает: Android станет платным

Google намерена обжаловать штраф от Еврокомиссии , обвиняющей компанию в нарушении антимонопольного закона и злоупотреблением популярностью Android. При этом глава бренда Сундар Пичаи намекнул на то, что вскоре эта ОС перестанет быть бесплатной. «Газета.Ru» разбиралась, придется ли любителям Android приплачивать за использование привычной операционной системы.

Скрытая угроза

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать компанию Google на €4,3 млрд из-за того, что она использовала операционную систему (ОС) Android для продвижения других своих продуктов, что является нарушением антимонопольных правил.

Власти ЕС заявили о том, что действия Google мешают конкуренции на рынке, так как не дают ближайшим преследователям развиваться.

Такая формулировка очень не понравилась генеральному директору Google Сундару Пичаи, который посвятил этой ситуацию отдельную публикацию в блоге. Пичаи не только говорит о том, что Android призван создавать многообразие, а не подавлять его, но и намекает, что после такого большого штрафа Google возможно придется взимать деньги за пользование своей операционной системой.

«Сегодня, благодаря Android, типовой смартфон поставляется с предустановленными 40 приложениями от самых разных разработчиков, а не только компании-производителя. Если вам понадобятся другие приложения, или браузеры, или поисковые системы, то вы можете легко удалить предустановленные и поставить те, которые вам нравятся», — сообщает Пичаи. Он добавил, что в среднем пользователи Android устанавливают около 50 приложений самостоятельно.

Глава Google пояснил, что текущая ситуация разительно отличается от 90-х и начал 2000-х годов, когда удаление предустановленных программ и добавление новых было технически сложнее и требовало большого количества времени.

«В 2007 году мы приняли решение предлагать ОС Android производителям смартфонов и мобильным операторам на бесплатной основе. Разумеется, поддержка Android требует затрат, и Google потратил на нее миллиарды долларов, чтобы привести операционную систему в современный вид», — заявляет генеральный директор компании.

Пичаи подчеркнул, что такие инвестиции приносят свою выгоду, так как Google предлагает производителям техники опцию выбора для предустановки популярных Google-приложений (поисковик, браузер Chrome, Maps и Gmail), которые, в свою очередь, гарантируют доход для компании. Кроме того, такой пакет приложений позволяет пользоваться телефоном сразу, буквально «из коробки».

Бесплатное распространение Android и пакета с приложениями Google выгодно не только производителям телефонов, но и разработчикам, а также потребителям.

«Если производители и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на свои устройства, это нарушит баланс всей экосистемы Android. До этих пор наша бизнес-модель подразумевала, что мы не берем деньги за нашу технологию», — пишет Пичаи.

Хотя гендир Google и не говорит прямым текстом о грядущих переменах, трудно не заметить угрозу в его публикации.

«Быстрые инновации, широкий выбор и низкие цены — классическая основа для здоровой конкуренции, и Android выступает за каждый из пунктов. Сегодняшнее решение противоречит бизнес-модели, которая поддерживает Android — операционную систему, создающую большое количество возможностей для выбора, а не ограничивающую их. Мы намерены подать апелляцию», — заключил Сундар Пичаи.

Google пойдет другим путем

Чем же может грозить огромный штраф Google для пользователей Android по всему миру? В краткосрочной перспективе, ничем. Компании предоставили 90 дней на исправление, а это означает как минимум пару месяцев статуса-кво. Кроме того, как сказал Пичаи, Google будет пытаться обжаловать решение суда.

Если же компании не удастся выиграть дело, то новые смартфоны на базе Android лишатся предустановленных приложений Google, включая браузер Chrome и магазин приложений Google Play.

С учетом статистики, по которой 95% пользователей Android предпочитают поисковик Google, это означает лишнюю мороку для покупателей, которым придется устанавливать привычные программы самостоятельно.

Еврокомиссия же считает, что такие меры помогут пользователям открыть для себя другие приложения, которые «более подходят для их нужд».

Один из вариантов развития событий может привести к тому, что Google пойдет по пути Apple , которая обладает собственной «закрытой» операционной системой — она устанавливается только на собственные гаджеты компании.

Менеджер проектов из Джорджтаунского центра бизнеса и политики Ларри Доунс полагает, что в этом случае Google придется продавать Android, а также весь свой софт производителям смартфонов, которые, в свою очередь, будут снижать дополнительные расходы за счет покупателей, повышая стоимость гаджетов.

Журналист Том Уоррен из портала The Verge называет такой сценарий «маловероятным», учитывая большую популярность продуктов Google среди пользователей, которые продолжат выбирать уже знакомые им сервисы вместо поиска новых.

Уоррен считает, что зловещее предупреждение Сундара Пичаи больше напоминает блеф, чем реальную угрозу.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов считает, что Google может решить брать плату с производителей телефонов за операционную систему только в случае, если производитель не будет согласен добавлять приложения автоматически в смартфоны.

«Больше 80% смартфонов имеет ОС Android, и такое решение однозначно приведет к глобальным изменениям. Мы считаем, что в таком случае некоторые производители смартфонов получат стимул разрабатывать собственные операционные системы», — предположил собеседник «Газеты.Ru».