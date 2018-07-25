Apple извинилась за перегрев новых Macbook Pro

Руководству Apple пришлось извиняться за возникшие у пользователей новых Macbook Pro проблемы с перегревом ноутбука. В корпорации пояснили, что нарушения в системе охлаждения появились из-за недочетов в программном обеспечении. Решить проблему обещают в ближайшее время — пользователям будет предложено обновить ПО.

Ранее сообщалось об обнаружении брака в некоторых моделях MacBook, произведенных в 2016—2017 годах. Например, в версии с 13-дюймовым экраном раздувался аккумулятор, что создавало опасность для пользователей. Тогда российское представительство Apple пообещало бесплатно заменить батарею, а если пользователь уже заменил ее сам, вернуть деньги.