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Apple извинилась за перегрев новых Macbook Pro
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Apple извинилась за перегрев новых Macbook Pro 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Руководству Apple пришлось извиняться за возникшие у пользователей новых Macbook Pro проблемы с перегревом ноутбука. В корпорации пояснили, что нарушения в системе охлаждения появились из-за недочетов в программном обеспечении. Решить проблему обещают в ближайшее время — пользователям будет предложено обновить ПО.
Ранее сообщалось об обнаружении брака в некоторых моделях MacBook, произведенных в 2016—2017 годах. Например, в версии с 13-дюймовым экраном раздувался аккумулятор, что создавало опасность для пользователей. Тогда российское представительство Apple пообещало бесплатно заменить батарею, а если пользователь уже заменил ее сам, вернуть деньги.
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