Правовой режим интернет-сервисов: чему нас учит Google case?

За последнее десятилетие интернет-сервисы стали одними из основных средств коммуникации, значительно потеснив иные, ранее являвшиеся привычными способы личного и делового общения. Так, по оценкам аналитиков, в России пользовательская аудитория трех самых популярных мессенджеров исчисляется несколькими десятками миллионов человек, аудитория почтовых и поисковых сервисов составляет еще более значительное число пользователей.

Компании, владеющие интернет-сервисами, аккумулируют огромные массивы данных, что актуализирует вопрос защиты таких данных в части требований, предъявляемых к деятельности компаний-операторов интернет-сервисов.

С юридической точки зрения — интернет-сервис (поисковик, почтовый сервис, мессенджер) представлен оператором — владельцем программного обеспечения и серверных мощностей, посредством которых обеспечивается работа соответствующей информационной системы.

Между тем, современные правопорядки сталкиваются с проблемой определения подлежащего применению правового режима в отношении различных интернет-сервисов — в той части, признаются ли их операторы (владельцы) операторами связи или не являются таковыми. Вопрос существенно осложняется тем, что деятельность очень многих сервисов носит трансграничный характер.

Статус оператора связи у владельца сервиса предопределяет специальный режим: на него распространяются требования специального национального законодательства о связи в части защиты пользователей, требований безопасности и т.д. Соответствующие требования предъявляются к операторам связи в существенном числе юрисдикций.

В некоторых государствах, к примеру, в России, операторы интернет-сервисов не признаются операторами связи, но, в то же время, на операторов интернет-сервисов распространяются требования, по своему объему и содержанию во многом схожие с теми, что предъявляются к операторам связи. Так, в частности, на операторов интернет-сервисов, которые национальным законодательством именуются «организаторы распространения информации», возлагаются обязанности по хранению передаваемых данных и предоставлению таких данных по запросам государственных органов, предоставлению информации, необходимой для декодирования хранящихся данных (в случае осуществления их шифрования).

В свою очередь в ряде государств в связи с отсутствием нормативного регулирования вопросов деятельности операторов интернет-сервисов и ввиду недостижения консенсуса по вопросу допустимости распространения на операторов интернет-сервисов требований, предъявляемых к операторам связи, как было указано ранее, возникает проблема — при буквальном толковании положений законодательства ряда государств обязанности, связанные в т.ч. с содействием обеспечению национальной безопасности, не распространяются на операторов интернет-сервисов, в то время как их деятельность существенным образом не отличается от деятельности опера—

торов связи — как операторы интернет сервисов, так и операторы связи обеспечивают обмен информацией и ее хранение.

Ярким примером представленной проблемы является ситуация, развернувшаяся вокруг противостояния немецких властей и Google

Федеральным сетевым агентством Германии на протяжении нескольких лет предпринимаются попытки обязать Google зарегистрироваться в качестве оператора связи вследствие предоставления со стороны Google на территории Германии услуг в рамках функционирования сервиса электронной почты Gmail. Федеральное сетевое агентство Германии указывает, что при отсутствии фактических различий между операторами связи и интернет-сервисами, предоставляющими возможность обмена электронными сообщениями, существуют значительные различия в правовом статусе операторов связи и операторов интернет-сервисов, в т.ч. в части, относящейся к отсутствию необходимости соблюдения со стороны операторов интернет-сервисов требований законодательства о связи, предъявляемых к защите данных пользователей, обеспечению общественной безопасности, порядку осуществления деятельности.

В то же время Google указывает на неприменимость при определении собственного правового статуса положений законодательства Германии о связи в связи с тем, что Google не оказывает услуги на возмездной основе, что, с позиции Google, является одним из ключевых критериев в соответствии с формулировкой, представленной в законодательстве, позволяющей квалифицировать те или иные услуги в качестве услуг связи, а также не осуществляет, в отличие от операторов связи, передачу сигналов через телекоммуникационные сети, функционирование которых зависит от самих операторов связи, используя только существующую сеть Интернет.

Безусловно, обеспечение хранения данных для передачи компетентным органам по их запросу посредством принятия необходимых организационных и технических мер потребует от Google значительных финансовых затрат.

Между тем, в настоящее время Судом Европейского Союза рассматривается дело №C-193/18 (Google LLC v. Bundesrepublik Deutschland), в рамках которого должен разрешиться вопрос о допустимости распространения на операторов интернет-сервисов требований, предъявляемых к операторам связи, которые осуществляют оказание услуг связи.

Государство, законодатель, органы исполнительной власти во всяком случае должны обеспечивать функционирование такого механизма, который будет в максимальной степени учитывать специфику деятельности интернет-сервисов в национальном правовом поле. Механизм не должен ставить под вопрос саму возможность деятельности операторов интернет-сервисов на территории государства, в то же время обеспечивая соблюдение требований безопасности данных пользователей, конфиденциальности, требований государственной безопасности.