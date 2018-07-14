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Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой
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Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая возможность позволяет ускорить работу мобильную устройства, а также сэкономить зарядку.
Специалисты обнаружили функцию в Android, которая позволит пользователям гаджетов продлить время пользования телефоном, к тому же сделает работу мобильного устройства быстрее.
Для ее активации владелец телефона должен зайти в «Настройки» и выбрать опцию «Номер сборки», после чего на экране появится надпись: «Теперь вы разработчик». Так, пользователю становится доступно «Меню разработчика», в котором, владельцу гаджета советуют выбрать функции «Отрисовка» или «Рисунок», установить параметры на значения 0,25х или 0,5х и перезагрузить телефон. После чего устройство начнет работать значительно быстрее, а работа аккумулятора продлится в среднем на 10%.
Более того, для экономии зарядки эксперты советуют полностью отключить анимации на мобильных устройствах.
Специалисты добавляют, что при изменении настроек необходимо быть максимально аккуратными, чтобы не нарушить работу операционной системы.
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