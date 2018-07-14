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На mos.ru в ночь с 14 на 15 июля пройдут плановые технические работы
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На mos.ru в ночь с 14 на 15 июля пройдут плановые технические работы 

Mos.ru 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Они начнутся 14 июля в 22:00 и завершатся в 06:00 15 июля. В это время портал будет полностью недоступен. Пользователи не смогут воспользоваться госуслугами и другими сервисами сайта.
Обновленный mos.ru заработал осенью 2015 года. С его помощью москвичи могут узнать о решениях городского Правительства, изменениях в работе транспорта и другие актуальные новости, а также воспользоваться инструкциями по разным жизненным ситуациям — от установки счетчиков до подачи заявления в загс.
С ноября 2016 года на mos.ru стали доступны все сервисы московского портала госуслуг.
Госуслуги в Москве
Сейчас в электронном виде предоставляется 250 услуг и сервисов.
Mos.ru: последние новости
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