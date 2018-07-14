На mos.ru в ночь с 14 на 15 июля пройдут плановые технические работы

Они начнутся 14 июля в 22:00 и завершатся в 06:00 15 июля. В это время портал будет полностью недоступен. Пользователи не смогут воспользоваться госуслугами и другими сервисами сайта.

Обновленный mos.ru заработал осенью 2015 года. С его помощью москвичи могут узнать о решениях городского Правительства, изменениях в работе транспорта и другие актуальные новости, а также воспользоваться инструкциями по разным жизненным ситуациям — от установки счетчиков до подачи заявления в загс.

С ноября 2016 года на mos.ru стали доступны все сервисы московского портала госуслуг.

Сейчас в электронном виде предоставляется 250 услуг и сервисов.