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Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете
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Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Количество определений Мосгорсуда, поступивших в Роскомнадзор в рамках реализации антипиратского закона, увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте ведомства.
"За первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети интернет. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года (507)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 567 полученных определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию. На основании 89 определений Мосгорсуда были приняты предварительные меры защиты прав на телетрансляции телеканалов ТВ-3, «Пятница» и Рен ТВ", КХЛ, «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1» и «Спорт 2».
"В связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи, в настоящее время ограничивается доступ к 2,2 тысячи интернет-ресурсам", — добавляется в сообщении.
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