О дизайне будущего 

Владислав Тютюников, директор по визуальным коммуникациям Rambler Group, прогнозирует развитие дизайна на десятилетия вперёд. С прогнозами соглашаются и спорят эксперты из Сбербанка, Яндекс. Еды, Red Collar и других компаний. Чего ждать от дизайна будущего, выясняла Cossa.ru.
18 лет назад, в 2000 году, в пионерском лагере «Артек» вскрыли так называемую капсулу будущего. В капсуле хранилось письмо от пионеров 1960-х нынешнему поколению. В нём строились предположения о светлом будущем, в котором люди живут в мире и согласии, регулярно летают на Луну и обратно, а в самом «Артеке» есть свой собственный космодром.
Не сбылось ни фига. Но зато потешно и забавно. Поэтому я и решил попробовать дать прогноз на будущее в дизайне. Кому-то это окажется полезным. Иных я развлеку.
Однако я постараюсь избегать краткосрочных прогнозов, ибо именно из-за профессиональной близорукости и приземлённости в двенадцатимесячные тренды, современный дизайн всё больше начинает смахивать на «хромую утку».
Дизайн — это интерпретация человека
Инженерия делает жизнь человека проще, порождая устройства, освобождающие его для чего-то более великого. Искусство позволяет использовать освобождённое инженерией время для получения человеком эстетического удовольствия. Дизайн — это то, что соединяет функциональность и эмоциональную эстетику. Дизайн делает взаимодействие с этими устройствами удобнее и кайфовее, подстраивая их под пользовательский опыт или наделяя человека новым, более удобным опытом. Ничто так не делает прогресс более человечным, нежели дизайн.
В своих размышлениях я остановлюсь на digital design прежде всего потому, что именно он находится на «передовой» взаимодействия с пользователем. Не важно, продаёте ли вы ему информацию, услугу или продукт, первое, что делает пользователь, — нажимает кнопку на своём компьютере или смартфоне.
Что происходит не так после первого клика и как с этим бороться?
Де-линейный дизайн
Пользователи не караван верблюдов, и поэтому с 2016 года мы стали замечать проблемы в предлагаемых повсеместно линейных решениях. Естественная потребность в персонификации выливается в тягу пользователей к де-линейности и многовариантности решений, в зависимости от его локальных и промежуточных запросов. Проблема кроется в пользовательских сценариях (CJM — Customer Journey Mapping). Они должны стать более гибкими и динамически изменяемыми даже в краткосрочном временном диапазоне. С одной стороны, может произойти переход от наиболее распространённых линейных сценариев к многомерным сценариям.
Появятся адаптации дизайна под различные целевые аудитории и адаптация структуры и контента страниц.
С другой стороны, есть вероятность и вовсе отказа от CJM и переход к программированию персонализированных сценариев на основе Big Data.
Прогноз реализации: 2020 год.
Дизайн индивидуальный
Редко кто замечает, что социально-демографический срез целевой аудитории является динамически изменчивым. То тут, то там возникают обсуждения теории поколений Хау и Штраусса в связи с грядущим приходом очередного молодого племени (миллениалов, центениалов и прочих) к алтарю «покупательской способности». Но все всё знают о стандартном соцдем-таргентинге.
Наложение обоих поведенческих моделей приводит к изменениям в поведенческих мотивах групп ЦА в реальном времени.
С другой стороны, в дизайне, в особенности в диджитале, зашкаливает уровень повторяемости. Например, сайты становятся похожими друг на друга в связи с распространением UI-шаблонов. Данный рост обусловлен усилением роли SaaS-систем для разработки дизайна digital-каналов коммуникации. Во-первых, таких сервисов, как Tilda, Wix, Squarespace становится больше.
Во-вторых, растёт их популярность среди простых пользователей.
А это в свою очередь влечёт склонность дизайнеров уподоблять свои работы привычным приемам DSaaS-темплейтов.
На сегодняшний день дизайн идёт следом за изменением целевой аудитории, отставая от его запросов.
«Священная корова» под названием «минимализм» уменьшила колебания между плохим и хорошим дизайном, зафиксировав его на среднем уровне.
Тем самым снизив идентификацию дизайна и уменьшив общую долю высококачественных работ. Теперь наступает пора, когда дизайн вернёт себе позиции трендсеттинга и поведёт за собой человека.
Прогноз реализации: 2019 год.
Консерватизм современного дизайна
Незаметно для всех, кто работает в дизайне, диджитал-дизайн стал субстанцией сугубо консервативной и подверженной сильному уклону в функционализм. Половина проблема заключается не в фокусе внимания на функциональности дизайна, а в уменьшение «почтения» к эмоциональной и эстетической стороне визуального решения.
Другая половина беды кроется в восприятии платформенных дизайн систем (Metro, Material и других) как панацеи любых задач. Этому способствует и политика их владельцев (Microsoft, Google и других), не поощряющих развитие ни в рамках этих систем, ни за их пределом. Это приводит к тому, что наиболее перспективные разработки (Lightning DS, Ant Design) искусственно ограничивают себя как в эмоционально-эстетическом разнообразии, так и в гибкости функциональных элементов.
Поиск новой эстетики
Но всякая история развивается по спирали. Ещё вчера мы прошли высшую точку упрощения дизайна. Началось движение в сторону реалистичности объектов дизайна. Сперва градиенты и тени, а затем и 3D, WebGL, VR позволят выйти за рамки супрематистской простоты. И это не будет похоже на симулякры нулевых годов XXI века.
Это будет визуальная модель, построенная на осознании, что интерфейсы взаимодействия с интернетом вещей безграничны.
Прогноз реализации: 2020 год.
Драматизация дизайна
Основным драйвером эмоционального развития визуальных систем должна стать драматизация дизайна. Широко используемая в кинематографе и рекламе так называемая «креативная драма» способна обеспечить более глубокое погружение пользователей в разработанную систему и, что самое главное, удержать пользователя в рамках этой системы для принятия решения о покупке.
Всё должно развиваться по весьма понятному сценарию. Завязка (адаптация пользователя) → развитие сюжета (пользовательский опыт) → кульминация (покупка) → финал (то, что заставит помнить о продукте).
И перефразируя французского кинорежиссёра Жан-Люка Годара, скажу: «Драма должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в этом порядке. Как и в жизни».
Прогноз реализации: 2019 год.
Эпоха NULL-дизайна
Проект Яндекса «Поиск новых форм» наглядно продемонстрировал нам, насколько узкий горизонт перспективного мышления у очень сильных и умных отечественных дизайнеров. В то время когда окружающий нас мир «умнеет» и освобождает руки людей, пополняясь всевозможными помощниками с нестандартными способами взаимодействия, дизайнер остаётся верен фактически пошаговым тактильным интерфейсам.
Но будущее дизайна значительно многообразнее. Оно разбросано между дизайнами, использующими все виды человеческих чувств.
Два направления — бесконтактные (Kinect, Move, Xtion) и аудио— (Siri, Alexa, Cortana) интерфейсы — уже применяются в быту. Эпоха «эфирного» или NULL-дизайна захватит мир значительно быстрее, чем можно представить.
И чем чёрт не шутит, может быть, лет через 15 дизайнер будет с трудом решать не проблему динамической композиции для мультиэкранных целей, а проблемы физиологического шума и семантического барьера для биохимических интерфейсов.
Прогноз реализации: 2020–2022 года.
Интерфейсы вещей
https://www.cossa.ru/upload/medialibrary/efb/image7.jpg Быстрому многомерному прогрессу способов взаимодействия помогает развитие «интернета вещей».
Человек всегда стремился сократить время взаимодействия с малозначимыми механическими процессами, используя самые короткие методы этого взаимодействия.
Классическое тактильное взаимодействие (рука–экран) — одно из самых привычных, но и самое «дорогостоящее» по времени воплощения задуманного. В процессе «умнения» всех окружающих устройств это время продолжит увеличиваться. Переход на нетактильные интерфейсы станет основной задачей, в том числе и для дизайнеров. На авансцену выйдет проблема адаптивности разночувственных интерфейсов и единства стандартов взаимодействия с ними.
Прогноз реализации: 2025–2030 года.
Дизайн искусственного интеллекта
Очевидно, что человек, даже в единой системе коммуникации с «помощниками», будет стремиться к минимизации взаимодействия с ними, сохраняя при этом высокий уровень удовлетворённости. В этом может помочь искусственный интеллект (ИИ), прекрасно прогнозирующий желания «хозяина».
Наша цивилизация быстро продвигается в совершенствовании алгоритмов глубокого обучения. Сегодня мы знаем, что нейронная сеть может научиться играть в шахматы на уровне гроссмейстера всего за четыре часа и что она никогда не будет побеждена человеком. Фактически создаётся искусственный человек, и ему нужен дизайн интерфейса общения с настоящим человеком.
Так же, как дизайн сделал технологии удобными человеку, дизайн ИИ будет играть решающую роль в продвижении и принятии искусственного интеллекта. Дизайнер будет подобен кинорежиссёру, играющему самую серьёзную роль в своём фильме.
Прогноз реализации: 2025–2030 года.
Будущее дизайнера
Так кем же станет дизайнер? Дизайнер останется дизайнером, но ему придётся очень сильно расширить свои знания в смежных областях, связанные прежде всего с психологией, физиологией, драматургией, программированием.
Технические функции дизайна возьмёт на себя искусственный интеллект, а дизайнер будет сосредоточен на креативных решениях. Надо с облегчением признать, что человек никогда не создаст объект, превосходящий его по уровню креативности.
Дизайнер станет уделять больше времени стратегии дизайна, тем самым сочетая в себе функции арт-директора. Формально дизайнер мутирует в арт-директора.
Важность очеловечивания функций окружающих устройств и, как следствие, увеличение фокуса на UI/UX-продукта, будет требовать от бизнеса выдачи дополнительных прав дизайнеру. Советы директоров компаний будущего без дизайнера не будут эффективны.
Благодаря близости к управлению компаниями у дизайнеров будет расти предпринимательская инициатива. Количество дизайнеров-бизнесменов вырастет в несколько раз.
Прогноз реализации: 2018 год — …
Мнения экспертов и их прогнозы
Денис Ломов, креативный директор Red Collar:
Интересная статья и хорошие рассуждения, которые суммируют огромную часть того, что обсуждается дизайнерами последнее время. Мне близки эти тезисы и доводы в их пользу. Местами возникала мысль, что это как раз то, о чём я думал, но боялся сформулировать.
Согласен, что в ближайшее время дизайн вернёт себе позиции трендсеттинга. Уже сейчас многие понимают, что унификация дизайна и дизайн-системы — это не панацея, и что пользователям нужен индивидуальный дизайн и эстетика.
Персонализированный дизайн — это то, с чем уже сейчас играются некоторые компании. И уверен, что в будущем всё больше и больше сайтов будут адаптироваться под пользователя.
Про мутацию дизайнеров в арт-директоров тоже очень интересно. Меняются инструменты, скоро не придётся рисовать обводки у кнопочек, нужно будет мыслить более крупными блоками. Но креатив останется главной чертой дизайнера.
Вадим Игонин, партнёр в DEFA / Plenum / Dr.Jung:
Сам я умные прогнозы делать не умею, разве что на футбол иногда, поэтому не готов оценивать прогнозы Владислава с точки зрения конкретных временных сроков.
Про повторяемость и стандартизацию: если сузить до UI — не вижу в этом ничего противоестественного и плохого. Учитывая сокращение времени (и, что важно, желания!) на обработку тонн информационного мусора, упрощение взаимодействия в утилитарных ситуациях — это нормально. А любой интерфейс — это абсолютно бытовая ситуация, — как пишет сам Влад, — «малозначимый механический процесс». Поэтому кому вообще реально нужна уникальность этого самого диджитал-дизайна?
Дайте простой и удобный доступ к контенту и чтоб работало
хорошо — и это уже эмоция. А вот там, у уникального контента, ради бога, пусть будет уникальный эмоциональный дизайн.
Про поиск новой эстетики и нынешний консерватизм: новый виток будет, наверное, но потом всё опять упростится и придёт к очередным «метро» и «матириалам».
Дизайнеры и так уже давно мутировали в арт-директоров, инженеров, аналитиков, проектировщиков и ещё бог знает кого. Да и слово какое-то… нафталиновое. Не нравится мне эта приставка «арт». Нет там никакого «арта».
Яков Ионычев, креативный директор Deasign:
Рассуждения о том, что будет с сегодняшними профессиями с развитием нейросетей и искусственного интеллекта появляются чуть ли не каждый день, но разговор идёт обычно о профессиях, которые можно подчинить какому-то алгоритму — о юристах, о бухгалтерах и так далее.
На самом деле и дизайнеров, и креативщиков ждёт та же участь — уже сегодня появляются нейросети, которые придумывают ролики, рисуют красивые картинки, а любой может красиво оформить контент в блоки с помощью онлайн конструкторов типа Wix или Squarespace, не привлекая ни дизайнера, ни разработчика. Когда эти сервисы начнут использовать нейросети, а они начнут, то система сама будет генерить для клиентов уникальный дизайн, что для многих агентств и дизайнеров станет катастрофой.
Чтобы выжить, придётся эволюционировать и становиться лучше — делать то, что не могут нейросети. А они пока не могут придумывать необычные сценарии, прописывать сторителлинг, думать об эмоциях, которые вызовет сайт. Дизайнер всё больше будет становиться креативщиком и приобретать новые и новые навыки. Работа станет более вдумчивой, бутиковой и будет цениться дороже, ведь пока нейросеть не умеет всего, что умеет человек, — он ценен. В этом будущее.
Даня Морозенко, руководитель группы бренда и коммуникационного дизайна Яндекс. Еды:
По поводу того, с чем я согласен или нет. У меня 2 мысли.
1. Про драматургию. Кажется, что этого никогда не произойдёт. Ведь «креативная драма», как ты её назвал, существует не первый десяток лет. Я думаю, что только избранные сервисы смогут продумать драматургию. Всё остальное будет довольно примитивно. Хотя я большой фанат этой мысли и хотел бы видеть такой дизайн.
2. Противоречивое заявление про Tilda и другие конструкторы сайтов. Они, конечно, созданы не для дизайнеров, а для владельцев бизнеса, как мне кажется. Но эти сервисы тоже будут развиваться, будут увеличивать вариантивность визуальных решений. Все они будут типовые, это факт. Но мне кажется, что в каком-то будущем можно будет подобрать себе свой личный дизайн так, как будто я тест прошёл и мне выдали уникальный проект.
Александр Стогов, руководитель проектов, ведущий продуктовый дизайнер дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк:
В части прогнозов я бы подискутировал с автором по некоторым из них. Например, про индивидуальный дизайн.
С одной стороны, цикличность истории, безусловно, всех нас настигнет. А минимализм, на мой взгляд, имеет потолок ниже скевоморфизма. Однако с другой стороны в приводимом прогнозе трудно разглядеть причины, по которым начнётся массовая индивидуализация digital-продуктов. Более того: повторяемость, о которой идёт речь, обусловлена в целом набором фреймворков разработки, которые, в свою очередь, позволяют не изобретать велосипед и ощутимо снизить затраты на производство. Однако даже если переполнение однотипными шаблонными продуктами и случится, то едва ли это произойдёт к 2019 году.
Для полного понимания абзаца про драматизацию не хватило хотя бы примерных набросков возможной реализации. Создаётся ощущение, что подобный приём каждый раз использует Apple, так что вряд ли это будущее. Это настоящее, которое мало кто умеет использовать на том же уровне.
Что же касается NULL-дизайна: имея опыт работы с голосовыми интерфейсами, я был бы осторожен с прогнозом захвата мира данными интерфейсами. Умная колонка действительно вскоре может появиться в каждом доме (и это несмотря на то, что не в каждом есть даже нагреватели воды), однако в метро ей едва ли удастся воспользоваться. А в переполненном автобусе далеко не у всех хватит уверенности в себе вести полноценную беседу с голосовым помощником.
Совершенно не согласен с мнением, что дизайнер превратится в арт-директора. Понятие «арт-директор» останется в рекламе и развлекательной индустрии. А в digital-разработке и работе над цифровыми продуктами он, скорее, станет инженером.
Тем не менее, нельзя не отметить смелую попытку автора прогнозировать будущее в такой динамичной среде. Ведь очень непросто рассуждать о будущем терминами настоящего, особенно когда находишься в ожидании ежегодного отключения горячей воды.
Алексей Лунин, креативный директор рекламного агентства «ОМИ»:
Дизайн и технологии. Нельзя сказать, что одно опережает другое. Скорее, что идут они ноздря в ноздрю, не смея друг друга обгонять. Но если предсказать технологию вполне реально, то искать и предсказывать новые формы — дело неблагодарное. Нельзя мыслить так, чтобы предсказать на 50 лет вперёд в плане визуальной составляющей. Интернет предсказали почти сто лет назад, большинство из существующих устройств так же были предсказаны ещё в конце 19-го, начале 20-го веков, но что касается «картинок» — тут полный провал. Дизайнеры не могут предсказать даже на 10–20 лет вперёд, что будет в тренде. Какая технология «выстрелит», и что за собой потащит. Посмотрите на то, как видели будущее дизайнеры несколько лет назад. Не космические корабли, а более приземлённые вещи обихода, моду. Всё выглядит сильно устаревшим даже не выйдя в реальный мир. Милым, но устаревшим. Требующим вмешательства современности.
Когда появляется новый инструмент — он встаёт на службу дизайнеру. Как только появилась простая и доступная анимация — появились анимационные логотипы в динамике, устройства, воспроизводящие звук, — звуковая айдентика. И если в ближайшем будущем появятся новые технологии, которые будут внедрены в повседневность, — придётся максимально быстро адаптироваться под новое веяние. Совсем недавно начали эксплуатировать нейронные сети и искусственный интеллект. ИИ уже пишет сценарии, что можно считать полноценным творчеством. С музыкой в этом направлении также нет особых проблем. Тенденция уже чётко вырисовывается, вопрос времени.
В обозримом будущем профессия дизайнера не пропадёт.
Базовые принципы композиции остаются неизменными, будь то графика, музыка или видеоряд. У всего в основе лежит ритм и композиция. Каким бы смелым или безумным произведение не казалось, если оно радует глаз, слух или другие органы чувств — это хороший дизайн, и в его основе лежат те же принципы, что и у всего остального. Конечно, необходимо максимально быстро адаптироваться к постоянно изменяющейся среде, и с каждым годом скорость адаптации всё возрастает, но ведь никто не обещал, что будет просто, верно?