О дизайне будущего

Владислав Тютюников, директор по визуальным коммуникациям Rambler Group, прогнозирует развитие дизайна на десятилетия вперёд. С прогнозами соглашаются и спорят эксперты из Сбербанка , Яндекс. Еды, Red Collar и других компаний. Чего ждать от дизайна будущего, выясняла Cossa.ru

18 лет назад, в 2000 году, в пионерском лагере «Артек» вскрыли так называемую капсулу будущего. В капсуле хранилось письмо от пионеров 1960-х нынешнему поколению. В нём строились предположения о светлом будущем, в котором люди живут в мире и согласии, регулярно летают на Луну и обратно, а в самом «Артеке» есть свой собственный космодром.

Не сбылось ни фига. Но зато потешно и забавно. Поэтому я и решил попробовать дать прогноз на будущее в дизайне. Кому-то это окажется полезным. Иных я развлеку.

Однако я постараюсь избегать краткосрочных прогнозов, ибо именно из-за профессиональной близорукости и приземлённости в двенадцатимесячные тренды, современный дизайн всё больше начинает смахивать на «хромую утку».

Дизайн — это интерпретация человека

Инженерия делает жизнь человека проще, порождая устройства, освобождающие его для чего-то более великого. Искусство позволяет использовать освобождённое инженерией время для получения человеком эстетического удовольствия. Дизайн — это то, что соединяет функциональность и эмоциональную эстетику. Дизайн делает взаимодействие с этими устройствами удобнее и кайфовее, подстраивая их под пользовательский опыт или наделяя человека новым, более удобным опытом. Ничто так не делает прогресс более человечным, нежели дизайн.

В своих размышлениях я остановлюсь на digital design прежде всего потому, что именно он находится на «передовой» взаимодействия с пользователем. Не важно, продаёте ли вы ему информацию, услугу или продукт, первое, что делает пользователь, — нажимает кнопку на своём компьютере или смартфоне.

Что происходит не так после первого клика и как с этим бороться?

Де-линейный дизайн

Пользователи не караван верблюдов, и поэтому с 2016 года мы стали замечать проблемы в предлагаемых повсеместно линейных решениях. Естественная потребность в персонификации выливается в тягу пользователей к де-линейности и многовариантности решений, в зависимости от его локальных и промежуточных запросов. Проблема кроется в пользовательских сценариях (CJM — Customer Journey Mapping). Они должны стать более гибкими и динамически изменяемыми даже в краткосрочном временном диапазоне. С одной стороны, может произойти переход от наиболее распространённых линейных сценариев к многомерным сценариям.

Появятся адаптации дизайна под различные целевые аудитории и адаптация структуры и контента страниц.

С другой стороны, есть вероятность и вовсе отказа от CJM и переход к программированию персонализированных сценариев на основе Big Data.

Прогноз реализации: 2020 год.

Дизайн индивидуальный

Редко кто замечает, что социально-демографический срез целевой аудитории является динамически изменчивым. То тут, то там возникают обсуждения теории поколений Хау и Штраусса в связи с грядущим приходом очередного молодого племени (миллениалов, центениалов и прочих) к алтарю «покупательской способности». Но все всё знают о стандартном соцдем-таргентинге.

Наложение обоих поведенческих моделей приводит к изменениям в поведенческих мотивах групп ЦА в реальном времени.

С другой стороны, в дизайне, в особенности в диджитале, зашкаливает уровень повторяемости. Например, сайты становятся похожими друг на друга в связи с распространением UI-шаблонов. Данный рост обусловлен усилением роли SaaS-систем для разработки дизайна digital-каналов коммуникации. Во-первых, таких сервисов, как Tilda, Wix, Squarespace становится больше.

Во-вторых, растёт их популярность среди простых пользователей.

А это в свою очередь влечёт склонность дизайнеров уподоблять свои работы привычным приемам DSaaS-темплейтов.

На сегодняшний день дизайн идёт следом за изменением целевой аудитории, отставая от его запросов.

«Священная корова» под названием «минимализм» уменьшила колебания между плохим и хорошим дизайном, зафиксировав его на среднем уровне.

Тем самым снизив идентификацию дизайна и уменьшив общую долю высококачественных работ. Теперь наступает пора, когда дизайн вернёт себе позиции трендсеттинга и поведёт за собой человека.

Прогноз реализации: 2019 год.

Консерватизм современного дизайна

Незаметно для всех, кто работает в дизайне, диджитал-дизайн стал субстанцией сугубо консервативной и подверженной сильному уклону в функционализм. Половина проблема заключается не в фокусе внимания на функциональности дизайна, а в уменьшение «почтения» к эмоциональной и эстетической стороне визуального решения.

Другая половина беды кроется в восприятии платформенных дизайн систем (Metro, Material и других) как панацеи любых задач. Этому способствует и политика их владельцев ( Microsoft Google и других), не поощряющих развитие ни в рамках этих систем, ни за их пределом. Это приводит к тому, что наиболее перспективные разработки (Lightning DS, Ant Design) искусственно ограничивают себя как в эмоционально-эстетическом разнообразии, так и в гибкости функциональных элементов.

Поиск новой эстетики

Но всякая история развивается по спирали. Ещё вчера мы прошли высшую точку упрощения дизайна. Началось движение в сторону реалистичности объектов дизайна. Сперва градиенты и тени, а затем и 3D, WebGL, VR позволят выйти за рамки супрематистской простоты. И это не будет похоже на симулякры нулевых годов XXI века.

Это будет визуальная модель, построенная на осознании, что интерфейсы взаимодействия с интернетом вещей безграничны.

Прогноз реализации: 2020 год.

Драматизация дизайна

Основным драйвером эмоционального развития визуальных систем должна стать драматизация дизайна. Широко используемая в кинематографе и рекламе так называемая «креативная драма» способна обеспечить более глубокое погружение пользователей в разработанную систему и, что самое главное, удержать пользователя в рамках этой системы для принятия решения о покупке.

Всё должно развиваться по весьма понятному сценарию. Завязка (адаптация пользователя) → развитие сюжета (пользовательский опыт) → кульминация (покупка) → финал (то, что заставит помнить о продукте).

И перефразируя французского кинорежиссёра Жан-Люка Годара, скажу: «Драма должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в этом порядке. Как и в жизни».

Прогноз реализации: 2019 год.

Эпоха NULL-дизайна

Проект Яндекса «Поиск новых форм» наглядно продемонстрировал нам, насколько узкий горизонт перспективного мышления у очень сильных и умных отечественных дизайнеров. В то время когда окружающий нас мир «умнеет» и освобождает руки людей, пополняясь всевозможными помощниками с нестандартными способами взаимодействия, дизайнер остаётся верен фактически пошаговым тактильным интерфейсам.

Но будущее дизайна значительно многообразнее. Оно разбросано между дизайнами, использующими все виды человеческих чувств.

Два направления — бесконтактные (Kinect, Move, Xtion) и аудио— (Siri, Alexa, Cortana) интерфейсы — уже применяются в быту. Эпоха «эфирного» или NULL-дизайна захватит мир значительно быстрее, чем можно представить.

И чем чёрт не шутит, может быть, лет через 15 дизайнер будет с трудом решать не проблему динамической композиции для мультиэкранных целей, а проблемы физиологического шума и семантического барьера для биохимических интерфейсов.

Прогноз реализации: 2020–2022 года.

Интерфейсы вещей

https://www.cossa.ru/upload/medialibrary/efb/image7.jpg Быстрому многомерному прогрессу способов взаимодействия помогает развитие «интернета вещей».

Человек всегда стремился сократить время взаимодействия с малозначимыми механическими процессами, используя самые короткие методы этого взаимодействия.

Классическое тактильное взаимодействие (рука–экран) — одно из самых привычных, но и самое «дорогостоящее» по времени воплощения задуманного. В процессе «умнения» всех окружающих устройств это время продолжит увеличиваться. Переход на нетактильные интерфейсы станет основной задачей, в том числе и для дизайнеров. На авансцену выйдет проблема адаптивности разночувственных интерфейсов и единства стандартов взаимодействия с ними.

Прогноз реализации: 2025–2030 года.

Дизайн искусственного интеллекта

Очевидно, что человек, даже в единой системе коммуникации с «помощниками», будет стремиться к минимизации взаимодействия с ними, сохраняя при этом высокий уровень удовлетворённости. В этом может помочь искусственный интеллект (ИИ), прекрасно прогнозирующий желания «хозяина».

Наша цивилизация быстро продвигается в совершенствовании алгоритмов глубокого обучения. Сегодня мы знаем, что нейронная сеть может научиться играть в шахматы на уровне гроссмейстера всего за четыре часа и что она никогда не будет побеждена человеком. Фактически создаётся искусственный человек, и ему нужен дизайн интерфейса общения с настоящим человеком.

Так же, как дизайн сделал технологии удобными человеку, дизайн ИИ будет играть решающую роль в продвижении и принятии искусственного интеллекта. Дизайнер будет подобен кинорежиссёру, играющему самую серьёзную роль в своём фильме.

Прогноз реализации: 2025–2030 года.

Будущее дизайнера

Так кем же станет дизайнер? Дизайнер останется дизайнером, но ему придётся очень сильно расширить свои знания в смежных областях, связанные прежде всего с психологией, физиологией, драматургией, программированием.

Технические функции дизайна возьмёт на себя искусственный интеллект, а дизайнер будет сосредоточен на креативных решениях. Надо с облегчением признать, что человек никогда не создаст объект, превосходящий его по уровню креативности.

Дизайнер станет уделять больше времени стратегии дизайна, тем самым сочетая в себе функции арт-директора. Формально дизайнер мутирует в арт-директора.

Важность очеловечивания функций окружающих устройств и, как следствие, увеличение фокуса на UI/UX-продукта, будет требовать от бизнеса выдачи дополнительных прав дизайнеру. Советы директоров компаний будущего без дизайнера не будут эффективны.

Благодаря близости к управлению компаниями у дизайнеров будет расти предпринимательская инициатива. Количество дизайнеров-бизнесменов вырастет в несколько раз.

Прогноз реализации: 2018 год — …

Мнения экспертов и их прогнозы

Денис Ломов, креативный директор Red Collar:

Интересная статья и хорошие рассуждения, которые суммируют огромную часть того, что обсуждается дизайнерами последнее время. Мне близки эти тезисы и доводы в их пользу. Местами возникала мысль, что это как раз то, о чём я думал, но боялся сформулировать.

Согласен, что в ближайшее время дизайн вернёт себе позиции трендсеттинга. Уже сейчас многие понимают, что унификация дизайна и дизайн-системы — это не панацея, и что пользователям нужен индивидуальный дизайн и эстетика.

Персонализированный дизайн — это то, с чем уже сейчас играются некоторые компании. И уверен, что в будущем всё больше и больше сайтов будут адаптироваться под пользователя.

Про мутацию дизайнеров в арт-директоров тоже очень интересно. Меняются инструменты, скоро не придётся рисовать обводки у кнопочек, нужно будет мыслить более крупными блоками. Но креатив останется главной чертой дизайнера.

Вадим Игонин, партнёр в DEFA / Plenum / Dr.Jung:

Сам я умные прогнозы делать не умею, разве что на футбол иногда, поэтому не готов оценивать прогнозы Владислава с точки зрения конкретных временных сроков.

Про повторяемость и стандартизацию: если сузить до UI — не вижу в этом ничего противоестественного и плохого. Учитывая сокращение времени (и, что важно, желания!) на обработку тонн информационного мусора, упрощение взаимодействия в утилитарных ситуациях — это нормально. А любой интерфейс — это абсолютно бытовая ситуация, — как пишет сам Влад, — «малозначимый механический процесс». Поэтому кому вообще реально нужна уникальность этого самого диджитал-дизайна?

Дайте простой и удобный доступ к контенту и чтоб работало

хорошо — и это уже эмоция. А вот там, у уникального контента, ради бога, пусть будет уникальный эмоциональный дизайн.

Про поиск новой эстетики и нынешний консерватизм: новый виток будет, наверное, но потом всё опять упростится и придёт к очередным «метро» и «матириалам».

Дизайнеры и так уже давно мутировали в арт-директоров, инженеров, аналитиков, проектировщиков и ещё бог знает кого. Да и слово какое-то… нафталиновое. Не нравится мне эта приставка «арт». Нет там никакого «арта».

Яков Ионычев, креативный директор Deasign:

Рассуждения о том, что будет с сегодняшними профессиями с развитием нейросетей и искусственного интеллекта появляются чуть ли не каждый день, но разговор идёт обычно о профессиях, которые можно подчинить какому-то алгоритму — о юристах, о бухгалтерах и так далее.

На самом деле и дизайнеров, и креативщиков ждёт та же участь — уже сегодня появляются нейросети, которые придумывают ролики, рисуют красивые картинки, а любой может красиво оформить контент в блоки с помощью онлайн конструкторов типа Wix или Squarespace, не привлекая ни дизайнера, ни разработчика. Когда эти сервисы начнут использовать нейросети, а они начнут, то система сама будет генерить для клиентов уникальный дизайн, что для многих агентств и дизайнеров станет катастрофой.

Чтобы выжить, придётся эволюционировать и становиться лучше — делать то, что не могут нейросети. А они пока не могут придумывать необычные сценарии, прописывать сторителлинг, думать об эмоциях, которые вызовет сайт. Дизайнер всё больше будет становиться креативщиком и приобретать новые и новые навыки. Работа станет более вдумчивой, бутиковой и будет цениться дороже, ведь пока нейросеть не умеет всего, что умеет человек, — он ценен. В этом будущее.

Даня Морозенко, руководитель группы бренда и коммуникационного дизайна Яндекс. Еды:

По поводу того, с чем я согласен или нет. У меня 2 мысли.

1. Про драматургию. Кажется, что этого никогда не произойдёт. Ведь «креативная драма», как ты её назвал, существует не первый десяток лет. Я думаю, что только избранные сервисы смогут продумать драматургию. Всё остальное будет довольно примитивно. Хотя я большой фанат этой мысли и хотел бы видеть такой дизайн.

2. Противоречивое заявление про Tilda и другие конструкторы сайтов. Они, конечно, созданы не для дизайнеров, а для владельцев бизнеса, как мне кажется. Но эти сервисы тоже будут развиваться, будут увеличивать вариантивность визуальных решений. Все они будут типовые, это факт. Но мне кажется, что в каком-то будущем можно будет подобрать себе свой личный дизайн так, как будто я тест прошёл и мне выдали уникальный проект.

Александр Стогов, руководитель проектов, ведущий продуктовый дизайнер дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк:

В части прогнозов я бы подискутировал с автором по некоторым из них. Например, про индивидуальный дизайн.

С одной стороны, цикличность истории, безусловно, всех нас настигнет. А минимализм, на мой взгляд, имеет потолок ниже скевоморфизма. Однако с другой стороны в приводимом прогнозе трудно разглядеть причины, по которым начнётся массовая индивидуализация digital-продуктов. Более того: повторяемость, о которой идёт речь, обусловлена в целом набором фреймворков разработки, которые, в свою очередь, позволяют не изобретать велосипед и ощутимо снизить затраты на производство. Однако даже если переполнение однотипными шаблонными продуктами и случится, то едва ли это произойдёт к 2019 году.

Для полного понимания абзаца про драматизацию не хватило хотя бы примерных набросков возможной реализации. Создаётся ощущение, что подобный приём каждый раз использует Apple , так что вряд ли это будущее. Это настоящее, которое мало кто умеет использовать на том же уровне.

Что же касается NULL-дизайна: имея опыт работы с голосовыми интерфейсами, я был бы осторожен с прогнозом захвата мира данными интерфейсами. Умная колонка действительно вскоре может появиться в каждом доме (и это несмотря на то, что не в каждом есть даже нагреватели воды), однако в метро ей едва ли удастся воспользоваться. А в переполненном автобусе далеко не у всех хватит уверенности в себе вести полноценную беседу с голосовым помощником.

Совершенно не согласен с мнением, что дизайнер превратится в арт-директора. Понятие «арт-директор» останется в рекламе и развлекательной индустрии. А в digital-разработке и работе над цифровыми продуктами он, скорее, станет инженером.

Тем не менее, нельзя не отметить смелую попытку автора прогнозировать будущее в такой динамичной среде. Ведь очень непросто рассуждать о будущем терминами настоящего, особенно когда находишься в ожидании ежегодного отключения горячей воды.

Алексей Лунин, креативный директор рекламного агентства «ОМИ»:

Дизайн и технологии. Нельзя сказать, что одно опережает другое. Скорее, что идут они ноздря в ноздрю, не смея друг друга обгонять. Но если предсказать технологию вполне реально, то искать и предсказывать новые формы — дело неблагодарное. Нельзя мыслить так, чтобы предсказать на 50 лет вперёд в плане визуальной составляющей. Интернет предсказали почти сто лет назад, большинство из существующих устройств так же были предсказаны ещё в конце 19-го, начале 20-го веков, но что касается «картинок» — тут полный провал. Дизайнеры не могут предсказать даже на 10–20 лет вперёд, что будет в тренде. Какая технология «выстрелит», и что за собой потащит. Посмотрите на то, как видели будущее дизайнеры несколько лет назад. Не космические корабли, а более приземлённые вещи обихода, моду. Всё выглядит сильно устаревшим даже не выйдя в реальный мир. Милым, но устаревшим. Требующим вмешательства современности.

Когда появляется новый инструмент — он встаёт на службу дизайнеру. Как только появилась простая и доступная анимация — появились анимационные логотипы в динамике, устройства, воспроизводящие звук, — звуковая айдентика. И если в ближайшем будущем появятся новые технологии, которые будут внедрены в повседневность, — придётся максимально быстро адаптироваться под новое веяние. Совсем недавно начали эксплуатировать нейронные сети и искусственный интеллект. ИИ уже пишет сценарии, что можно считать полноценным творчеством. С музыкой в этом направлении также нет особых проблем. Тенденция уже чётко вырисовывается, вопрос времени.

В обозримом будущем профессия дизайнера не пропадёт.

Базовые принципы композиции остаются неизменными, будь то графика, музыка или видеоряд. У всего в основе лежит ритм и композиция. Каким бы смелым или безумным произведение не казалось, если оно радует глаз, слух или другие органы чувств — это хороший дизайн, и в его основе лежат те же принципы, что и у всего остального. Конечно, необходимо максимально быстро адаптироваться к постоянно изменяющейся среде, и с каждым годом скорость адаптации всё возрастает, но ведь никто не обещал, что будет просто, верно?