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«Дикси» прокомментировал инцидент с угрозой пожаловавшемуся на обслуживание покупателю
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«Дикси» прокомментировал инцидент с угрозой пожаловавшемуся на обслуживание покупателю 

Rambler News Service 5 часов назад
Электронный адрес, с которого поступила угроза в адрес покупателя, оставившего отзыв в жалобной книге магазина «Дикси», не относится к почтовому домену ритейлера, сообщил RNS представитель компании. С официального электронного адреса магазина оскорбительное письмо не отправлялось.
«В ходе проверки установлено, что электронный почтовый адрес, с которого покупателю направлено сообщение оскорбительного характера, не относится к почтовому домену нашей сети. Все электронные почтовые адреса компании имеют расширение @dixy.ru. Выйти в сеть Интернет под другим адресом с корпоративного компьютера, установленного в любом нашем магазине, а также создать такой адрес невозможно, так как подобные действия исключены доменными правилами. Доступ к таким почтовым сервисам, как Mail, Gmail, Rambler, Yandex с компьютеров в магазинах закрыт на уровне сетевой инфраструктуры. С официального электронного почтового адреса указанного магазина данное письмо не отправлялось», — сказал представитель «Дикси».
Он добавил, что в компании сожалеют о случившемся и еще раз приносят покупателю извинения.
Ранее «Фонтанка.ру» сообщила, что прокуратура Московского района Санкт-Петербурга направила в суд и в правоохранительные органы материалы об оскорблении и угрозе убийством в адрес покупателя, который оставил отзыв в жалобной книге магазина ритейлера «Дикси» (Дунайский проспект, 7/3).
Покупатель оставил жалобу после того, как кассир магазина, с которым он пытался расплатиться купюрой номиналом 500 руб., не смог дать ему сдачу, а потом в грубой форме обвинил в непредусмотрительности.
Покупатель пытался поговорить с администрацией магазина, но смог получить только жалобную книгу, в которой оставил отзыв и свои контакты. Через несколько дней ему по электронной почте ответил управляющий магазином, обвинив в «стукачестве» и пригрозив «не дожить до старости».
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