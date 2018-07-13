«Больше, чем президент США»: в СМИ обсуждают, сколько зарабатывает Ким Кардашьян 

Американцы шокированы баснословными доходами 37-летней Ким Кардашьян.
То, что вся семья Кардашьян зарабатывает на своих страницах в соцсетях ни для кого уже не секрет. Но накануне в СМИ просочилась информация, о том, сколько получает Ким Кардашьян за один пост в Instagram. Оказалось, что реклама у it-girl стоит 500 тысяч долларов, а это больше, чем президент США зарабатывает за весь год.
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Фото:Instagram