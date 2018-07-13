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В Южно-Сахалинске произошёл сбой мобильной связи
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В Южно-Сахалинске произошёл сбой мобильной связи 

Парламентская газета 1 час назад
Абоненты МТС в Южно-Сахалинске сообщили о проблемах с мобильной связью. Около получаса у них не было доступа в Интернет, не проходили звонки, пишет телеканал «360».
По данным СМИ, об отключившихся коммуникациях пользователи рассказали в Twitter. Вместе с тем в МТС опровергли информацию о сбоях.
«МТС в Сахалинской области работает в штатном режиме, на нашей сети не было зафиксировано инцидентов или аварий, которые могли бы привести к проблемам со связью у абонентов. Также мы не фиксируем роста обращений в Контактный центр», — приводит «360» выдержку из заявления компании.
При этом в МТС добавили, что сеть — это «живой организм». И если на какой-то из десятков тысяч базовых станций возникнут сложности, то неполадки будут оперативно устранены специалистами.
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