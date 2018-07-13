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«Яндекс» снова слил личные данные россиян
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«Яндекс» снова слил личные данные россиян 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
«Яндекс» вновь выдает в поиске личные данные россиян. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.
Один из них опубликовал на своей странице в Facebook скриншот, судя по которому, поисковик позволяет узнать сведения о приобретенных ранее билетах, в том числе паспортные данные, по меньшей мере на одном сайте — Trip.com.
Соцсети
«152-ФЗ? Не, не слышали», — пошутил пользователь.
152-й федеральный закон России регулирует защиту персональных данных граждан страны. Между тем, как следует из опубликованного фото, «Яндекс» позволяет своим пользователям осуществлять поиск по уже оформленным и оплаченным заказам, демонстрируя сведения о цене билетов, дате и времени вылета и прилета, а также данные паспортов — ФИО и их номера.
Чуть более недели назад «Яндекс», проиндексировав, то есть добавив в свою базу данных, документы пользователей сервиса «Google Документы», позволил осуществлять поиск по ним. В результате пользователи социальных сетей «нашли» множество конфиденциальных документов, в том числе с паролями и контактами должностных лиц.
Тогда в «Яндексе» прокомментировали, что индексируют лишь открытую часть интернета, а упомянутые документы не были «закрыты» самими пользователями сервиса Google.
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