Google сделала неожиданное заявление. Android может стать платным

Google сделала неожиданное заявление. Android может стать платнымСегодня Google побила очередной рекорд, но только по штрафам. Еврокомиссия заявила, компания должна выплатить $4,3 млрд за злоупотреблением своей доминирующей позицией на рынке.

В Google долго не заставили себя ждать и объявили, что Android с большой вероятностью может стать платной операционной системой. Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи составил привёл множество примеров в защиту компании.

Одним из главных доводов стало то, что Android разработана в Google, и компания вправе устанавливать на неё собственные приложения. Причём пользователь опять-таки не ограничен, и может ставить свои программы.

В компании предостерегли Еврокомиссию, что препятствование ЕС в этом вопросе может поставить под угрозу экосистему Android.

Если производители смартфонов и мобильные операторы не смогут устанавливать наши приложения на широкий модельный ряд своих устройств, это нарушит баланс экосистемы Android.

Далее Пичаи намекнул, что компания ранее не зарабатывала нативно на встраивании сторонних приложений по умолчанию. Большая часть дохода приходилась на внутреннюю рекламу Google. И если запретить компании ставить собственные приложения, то она начнёт сильно терять доход.

И для восполнения средств придётся брать с производителей плату за использование технологий Google. А если Android станет платным, то и цены на смартфоны тоже резко возрастут.