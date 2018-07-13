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Светлана Орлова завела свои аккаунты в социальных сетях
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Светлана Орлова завела свои аккаунты в социальных сетях 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова 12 июля после поездки в город Струнино Александровского района решила открыть свои аккаунты в социальных сетях, сообщается областная администрация.
Страницы главы региона появились в «Одноклассниках», Facebook, «ВКонтакте» и Instagram. На своих страницах Светлана Орлова отмечает, что социальные сети стали удобным и быстрым способом связи с друзьями, а также с представителями органов власти. На своих страницах глава региона будет делиться информацией о встречах с жителями и рабочих поездках, обозначать проблемы и пути их решения.
«Традиционные каналы коммуникации с властью перестают быть удобными, ведь написать сообщение проще. Нужно слышать всех, и помочь в этом может цифровизация», — написала Светлана Орлова.
Кроме того, глава региона добавила форму для обращения к ней в социальных сетях. Для этого нужно указать ФИО, адрес фактического проживания, телефон и электронную почту (при наличии). Также нужно указать, в какие инстанции человек уже обращался.
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