Google нашла решение, как обезопасить пользователей Chrome

В актуальной версии браузера Chrome появилась пассивная функция изоляции сайтов друг от друга. Это следует из материалов официального блога разработчиков Google . Нововведение призвано минимизировать риски от возможной эксплуатации мошенниками процессорной уязвимости Spectre, обнаруженной в решениях Intel

Уязвимость Spectre — что это Уязвимость Spectre затрагивает большинство современных процессоров Intel. Названная экспертами как уязвимость обхода проверки границ хранилища, она преодолевает изоляцию между отдельными приложениями и веб-сайтами, позволяя тем получать данные, доступ к которым для них в обычных условиях был бы закрыт.

Вредоносные сайты

Изоляция особенно актуальна для веб-браузеров, поскольку именно они запускают потенциально вредоносный код JavaScript. Дополнительный уровень защиты, реализованный разработчиками Google, позволяет гарантировать, что вредоносные компоненты одного сайта не смогут получить доступ к данным, размещенным на другом.

Воровство платежных данных

Опасность отсутствия изоляции состоит в том, что вредоносные компоненты, которыми полны тысячи веб-порталов в Интернете, смогут с легкостью перехватить платежную информацию, логины и пароли для доступа к различным сайтам и сервисам, чем порядком испортят жизнь ни о чем не подозревающему пользователю.

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