У Трампа «отняли» 400 тыс. подписчиков

Трамп обеднел на 400 тысяч подписчиков в Twitter

В результате чистки социальной сети Twitter количество подписчиков на страницы знаменитостей значительно уменьшилось, пишет USA Today . Так, президент США Дональд Трамп потерял около 400 тысяч фолловеров из своих 53,4 миллионов. Предшественник Трампа в Белом доме Барак Обама потерял более 2 миллионов подписчиков, а поп-звезда Кэти Перри, у которой было 110 миллионов читателей, осталась всего с 107 миллионами после чистки. Руководство соцсети также не обошлось без потерь. Исполнительный директор Джек Дорси признался, что его стало читать на 200 тысяч юзеров меньше. Об удалении подозрительных аккаунтов администрация Twitter объявила 12 июля. Целью операции называется стремление сделать количество читателей «значимым и точным», пишут Известия.