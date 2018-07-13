Ещё
В Южно-Сахалинскt проверят законность ведения канала мэрии в Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южно-Сахалинскt проверят законность ведения канала мэрии в Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл — РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил юристам проверить, насколько городской администрации законно иметь действующий канал в мессенджере Telegram, сообщили РИА Новости в мэрии.
"По поручению мэра Сергея Надсадина сейчас юридическая служба мэрии проводит проверку по факту законности функционирования заблокированного Роскомнадзором мессенджера органа местного самоуправления. До ее окончания в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска решили придать (каналу — ред.) статус неофициального", — сказали в мэрии.
На утро пятницы у неофициального канала Южно-Сахалинска 709 подписчиков.
Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент206
РФ грозит новое сокращение населения30
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение