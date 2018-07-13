«Яндекс» будет выпускать собственный смартфон?

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс. Телефон» на территории России . Об этом, как сообщает ТАСС, стало известно из данных Единого реестра Евразийского экономического союза , где уже зарегистрирована модель устройства YNDX-000SB. Никаких других подробностей о готовящейся новинке не сообщается. Пресс-служба компании от комментариев отказалась.

На текущей неделе компания начала продажи своей «умной колонки», созданной на базе голосового помощника «Алиса». «Яндекс. Станция» вызвала небывалый ажиотаж, 10 июля за новым гаджетом в Москве выстроились огромные очереди. Можно ли ожидать такого же успеха «Яндекс. Телефона» и когда новинка появится на рынке? Об этом рассуждает главный редактор портала Droider.ru Борис Веденский

— «Яндексу» нужно больше пользователей поискового трафика, а смартфоны — это тот девайс, с которого люди пользуется поиском и, соответственно, потребляют рекламу. Как мы знаем, после того, как в прошлом году рассматривалось дело между компаниями «Яндекс» и Google , решение было вынесено в пользу «Яндекса», сторонние разработчики смартфонов теперь не так жестко обязаны на территории России следовать правилам работы с Google. Они могут сделать эксклюзивные устройства для «Яндекса». Вероятно, это будет смартфон с собственной оболочкой, рабочая версия которой давно существует. Есть вещь под названием «Яндекс. Диск». Конечно, там будет очень много сервисов компании и, вероятно, может, большее количество аналогов от Google будет применено «Яндексом».

— Большая тройка операторов уже выпускает собственные телефоны. Найдется ли место новому смартфону на этом рынке?

— Конечно же, очень многое зависит от ценовой политики, но понятно, что основная аудитория таких продуктов — это все-таки лояльные пользователи и такие дикие фанаты «Яндекса». Мы видели, что на старте продаж колонки выстроилась очередь около магазина. Ну, такие люди существуют, они создают ядро, вокруг которого уже аккумулируются обычные пользователи. С другой стороны, наверное, операционная система и платформа не самый главный критерий, на который люди ориентируются, когда выбирают себе новый смартфон. Тут ценовая политика и дизайн имеют большее значение.

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский считает, что у смартфона «Яндекса» слабые перспективы:

Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion «На мой взгляд, рынком этот телефон востребован не будет, если только „Яндекс“ не придумает какие-нибудь очень интересные условия. Например, предложит низкую цену или дополнительные бонусы тем, кто будет его покупать. В противном случае, я считаю, это будет нишевый продукт, которым будет пользоваться 3% рынка, не больше. То есть придется придумывать что-то более хитрое, чтобы получить значительную базу пользователей. Есть, например, „Яндекс. Браузер“, которым тоже пользуется очень мизерный процент рынка, и компании приходится идти на всякие ухищрения, чуть ли не вирусными методами его устанавливать на компьютеры пользователей. Видимо, с телефоном будет похожая история».