Apple презентовала новую линейку MacBook Pro

Компания Apple представила обновленные MacBook Pro с Touch Bar с более мощной производительностью, сообщается на сайте компании. Согласно имеющимся данным, устройства оснащены процессорами Intel Core восьмого поколения, а мощность 15-дюймовой версии увеличена на 70%. 13-дюймовой — сразу на 50%. Кроме того, ноутбуки оснащены 32 гигабайтами оперативной памяти, более «тихой» клавиатурой и дисплеями True Tone.

Что касается цены, то за 13-дюймовую версию придется отдать 1799 долларов, а за 15-дюймовую — 2399 долларов.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Apple снял остросюжетную рекламу сканера Face ID. В зрелищной короткометражке новая функция смартфона iPhone X спасает своего владельца, попавшего впросак на глазах у публики.