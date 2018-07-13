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Apple презентовала новую линейку MacBook Pro
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Apple презентовала новую линейку MacBook Pro 

Пятый канал 12 часов назад
Фото: Пятый канал
Компания Apple представила обновленные MacBook Pro с Touch Bar с более мощной производительностью, сообщается на сайте компании. Согласно имеющимся данным, устройства оснащены процессорами Intel Core восьмого поколения, а мощность 15-дюймовой версии увеличена на 70%. 13-дюймовой — сразу на 50%. Кроме того, ноутбуки оснащены 32 гигабайтами оперативной памяти, более «тихой» клавиатурой и дисплеями True Tone.
Что касается цены, то за 13-дюймовую версию придется отдать 1799 долларов, а за 15-дюймовую — 2399 долларов.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Apple снял остросюжетную рекламу сканера Face ID. В зрелищной короткометражке новая функция смартфона iPhone X спасает своего владельца, попавшего впросак на глазах у публики.
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