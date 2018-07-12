Сергей Брин рассказал, что учить своего сына майнить эфир

Примечательно, что на данный момент мальчику всего 10 лет, однако сам Сергей считает что, несмотря на юный возраст, подобные интересы должны поощряться. Как выяснилось позже, целью добычи являются монеты ETH. К слову, широкой публике информация была представлена благодаря твиту блокчейн-активиста Майкла дель Кастилло.

Данная новость вызвала широкий резонанс как минимум по той причине, что еще в марте 2018 года компания Google заговорила о бане рекламы криптовалют. Кроме того, их силами были забанены несколько расширений для браузеров, благодаря которым можно было осуществлять майнинг. Впрочем, ранее, в рамках официального обращения к пользователям Alphabet Брин еще в 2017 году выказывал свой личный интерес к криптовалютам и Ethereum в частности. Напомним, что Сергей Брин — президент этого холдинга.