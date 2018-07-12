Ещё
Что такое $Windows. ~Bt и почему это нужно удалить?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое $Windows. ~Bt и почему это нужно удалить? 

Chip.ru 9 часов назад
Фото: Chip.ru
Форсированное обновление до Windows 10, навязываемое Microsoft пользователям более старых версий системы, продолжает раздражать. В этой статье рассмотрим способ отключить обновление путем удаления системной папки $Windows. ~Bt.
Что такое $Windows. ~Bt  Windows более старых версий (7, 8) хранит установочные файлы Windows 10 в папке $Windows. ~Bt. Она занимает много ценного дискового пространства (больше 6 Гбайт!) и, самое главное, участвует в запуске обновления системы до Windows 10. Папка может быть удалена только с помощью очистки диска. Если избавиться от этой папки, система не сможет принудительно обновиться. Мы покажем вам, как это сделать.
Как запретить загрузку установочных файлов Windows 10  Windows загружает установочные файлы для обновления на Windows 10 в папку $Windows. ~Bt, причем делает это без вашего ведома. Для того чтобы прекратить это, с позволения сказать, безобразие, нужно сначала запретить загрузку файлов установщика. Делается это следующим образом: Откройте «Выполнить» с помощью комбинации клавиш + и введите regedit. Откроется окно реестра, где вы сможете просмотреть и редактировать данные реестра. Перейдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE → Software → Policies → Microsoft → Windows. Правой кнопкой мыши нажмите на запись «Windows» и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Раздел». Введите название раздела: «WindowsUpdate». Обратите внимание, что оба слова нужно написать слитно. В правой части окна редактора реестра нажмите правой кнопкой мыши по пустому месту и в контекстном меню «Создать» выберите параметр DWORD (32 bit). Задайте ему имя «DisableOSUpgrade». Двойной щелчок меняет значение на «1». Нажмите «ОК» и можете забыть про принудительное обновление до Windows 10 на вашем компьютере. Как избавиться от от установочных файлов для Windows 10  Теперь можно избавиться от файлов установщика, которые занимают столько места. Однако удалить их обычным способом не получится: нужно выполнить очистку диска. Сделайте следующее: Откройте «Выполнить» с помощью комбинации клавиш +. Введите «cleanmgr.exe» и запустите с помощью. Откроется окно очистки диска. Выберите диск C: и нажмите «ОК».
Инструмент просканирует диск на наличие тех данных, которые больше не нужны.
В следующем окне установите флажок «Очистка обновлений Windows» и нажмите «ОК». Менеджер очистки Windows сам найдет и удалит папку с файлами установщика. После этого про навязанное обновление до Windows 10 можно забыть насовсем.
Читайте также: Как исправить проблемные обновления Windows 10  Как обнаружить и исправить неполадки в работе Windows 10  5 ошибок при запуске Windows 10, и что с ними делать Фото: Windows Tips
Chip.ru: последние новости
Социальная сеть выявила 65 000 россиян, заинтересованных в измене родине Android-смартфонам угрожает новый вирус Искусственный интеллект: Google хочет научиться предсказывать смерть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение