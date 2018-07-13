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УРАЛСИБ совместно с Группой компаний SRG внедрил сервис по онлайн-оценке
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УРАЛСИБ совместно с Группой компаний SRG внедрил сервис по онлайн-оценке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ совместно с Группой компаний SRG запустил новый интернет-сервис «Экспресс-оценка», который позволяет клиентам заказать отчет об оценке недвижимости у аккредитованной оценочной компании в своем регионе онлайн за несколько минут. Сервис работает во всех регионах присутствия Банка.
Для оформления заказа необходимо через компьютер, планшет или смартфон оставить заявку на сайте www.ocenka-uralsib.ru. После оформления заявки аккредитованный оценщик проведет осмотр объекта недвижимости в удобное для клиента время. Через два дня после осмотра соответствующий всем требованиям электронный отчет об оценке, подписанный ЭЦП, будет автоматически направлен в Банк УРАЛСИБ и заемщику на электронную почту. Кроме того, отчет будет доступен в личном кабинете клиента на сайте сервиса.
Новый сервис запущен в рамках формирования комплексной экосистемы сопровождения клиентов, которая создаст максимально комфортные условия для получения ипотечного кредита. Банк УРАЛСИБ продолжит развивать сервис, и уже в ближайшем будущем с помощью «Экспресс-оценки» запланирована возможность производить регистрацию электронных закладных в Росреестре.
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