Жители Саратова пожаловались на смог

Сильное задымление создает сильный дискомфорт.

Жители Заводского района пожаловались в социальных сетях на сильное задымление. Причем, сизый дым отдает сильной гарью.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн». Саратовец Владислав Поляков опубликовал фотографию жилых домов в облаке смога, задав вопрос: откуда здесь столько дыма?

Пользователи подтвердили информацию, уточнив, что запах гари идет со стороны старого элеватора. Напомним, заброшенное строение уже несколько раз летом текущего года тушили пожарные.

Фото: соцсети