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Жители Саратова пожаловались на смог
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Жители Саратова пожаловались на смог 

Новости Саратова 11 часов назад
Фото: Новости Саратова
Сильное задымление создает сильный дискомфорт.
Жители Заводского района пожаловались в социальных сетях на сильное задымление. Причем, сизый дым отдает сильной гарью.
Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн». Саратовец Владислав Поляков опубликовал фотографию жилых домов в облаке смога, задав вопрос: откуда здесь столько дыма?
Пользователи подтвердили информацию, уточнив, что запах гари идет со стороны старого элеватора. Напомним, заброшенное строение уже несколько раз летом текущего года тушили пожарные.
Фото: соцсети
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