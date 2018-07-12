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Burger King обвинили в слежке за пользователями через приложение
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Burger King обвинили в слежке за пользователями через приложение 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из блогеров утверждает, что приложения для заказа фастфуда собирает конфиденциальную информацию, включая данные о банковских картах.
Пользователь портала Pikabu под ником fennikami утверждает, что приложение сети ресторанов быстрого питания для смартфонов Burger King шпионит за своими пользователями, собирая конфиденциальную информацию, включая данные о банковских картах. Пост, посвященный его расследованию, он выложил в своем блоге.
Как пишет fennikami, приложение якобы тайно и беспрерывно пишет все, что происходит на экране смартфона, включая тот момент, когда покупатель вводит данные банковской карты, необходимые для совершения онлайн-заказа.
Кроме того, по утверждениям блогера, доступ к видео с экрана пользователя гаджета имеют не только сами разработчики приложения Burger King, но и их партнеры.
«Приложение не просто записывает экран, а делает это постоянно, и ровно таким же образом постоянно отсылает запись на сервер. Экран записывается даже тогда, когда Вы вбиваете данные своей банковской карты в приложение», — пишет fennikami.
В компании Burger King обвинения блогера пока никак не прокомментировали.
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