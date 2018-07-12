Burger King обвинили в слежке за пользователями через приложение

Один из блогеров утверждает, что приложения для заказа фастфуда собирает конфиденциальную информацию, включая данные о банковских картах.

Пользователь портала Pikabu под ником fennikami утверждает, что приложение сети ресторанов быстрого питания для смартфонов Burger King шпионит за своими пользователями, собирая конфиденциальную информацию, включая данные о банковских картах. Пост, посвященный его расследованию, он выложил в своем блоге.

Как пишет fennikami, приложение якобы тайно и беспрерывно пишет все, что происходит на экране смартфона, включая тот момент, когда покупатель вводит данные банковской карты, необходимые для совершения онлайн-заказа.

Кроме того, по утверждениям блогера, доступ к видео с экрана пользователя гаджета имеют не только сами разработчики приложения Burger King, но и их партнеры.

«Приложение не просто записывает экран, а делает это постоянно, и ровно таким же образом постоянно отсылает запись на сервер. Экран записывается даже тогда, когда Вы вбиваете данные своей банковской карты в приложение», — пишет fennikami.

В компании Burger King обвинения блогера пока никак не прокомментировали.