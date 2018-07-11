Ещё
Интерфейс на немецком языке появился в мобильном приложении «Расписание электричек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерфейс на немецком языке появился в мобильном приложении «Расписание электричек» 

Администрация городского округа Щербинка 11 июля 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Представители Центральной пригородной пассажирской компании создали интерфейс на немецком языке в мобильном приложении «Расписание электричек». Об этом сообщили 9 июля.
Немецкую версию приложения выпустили для удобства иностранных туристов. В будущем планируется расширить список языков. Перед началом Чемпионата мира по футболу — 2018 появилась английская версия приложения. Обновления позволят запланировать самостоятельные путешествия на пригородном железнодорожном транспорте.
Кроме этого, пользователи смогут получать актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах и стоимости билетов, сообщили на официальном сайте ЦППК.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Вопрос создания станции метро в Щербинке рассмотрят в рамках нового строительного проекта Мероприятия в рамках дней открытых дверей на территории Центров социального обслуживания выбрали москвичи Каратисты спортивного клуба «Огава-Щербинка» завершили летнюю программу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками97
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС141
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение