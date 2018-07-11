Интерфейс на немецком языке появился в мобильном приложении «Расписание электричек»

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Представители Центральной пригородной пассажирской компании создали интерфейс на немецком языке в мобильном приложении «Расписание электричек». Об этом сообщили 9 июля.

Немецкую версию приложения выпустили для удобства иностранных туристов. В будущем планируется расширить список языков. Перед началом Чемпионата мира по футболу — 2018 появилась английская версия приложения. Обновления позволят запланировать самостоятельные путешествия на пригородном железнодорожном транспорте.

Кроме этого, пользователи смогут получать актуальную информацию о расписании электропоездов, их маршрутах и стоимости билетов, сообщили на официальном сайте ЦППК.