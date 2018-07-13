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Связь МТС обрушилась в Южно‐Сахалинске
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Связь МТС обрушилась в Южно‐Сахалинске 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Около получаса не было доступа в интернет, невозможно было совершить звонки. Об этом сообщил корреспондент «360».
Пользователи МТС пожаловались на проблемы со связью в Южно-Сахалинске в Twitter. Все коммуникации отключились. У многих местных жителей до сих пор не проходят звонки. У некоторых появился доступ к интернету 3G.
Некоторые абоненты оставили жалобы по поводу связи на официальной страничке МТС в Twitter. Операторы пытаются разобраться с проблемой.
Суд признал виновным жителя Южно‐Сахалинска в ограблении офиса продаж «МТС» и разбойном нападении на отделение «Почты России».
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