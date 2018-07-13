Связь МТС обрушилась в Южно‐Сахалинске

Около получаса не было доступа в интернет, невозможно было совершить звонки. Об этом сообщил корреспондент «360».

Пользователи МТС пожаловались на проблемы со связью в Южно-Сахалинске в Twitter. Все коммуникации отключились. У многих местных жителей до сих пор не проходят звонки. У некоторых появился доступ к интернету 3G.

Некоторые абоненты оставили жалобы по поводу связи на официальной страничке МТС в Twitter. Операторы пытаются разобраться с проблемой.