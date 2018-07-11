«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi во Владимирской области

«Ростелеком» определил самые востребованные точки беспроводного доступа, построенные по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) во Владимирской области . Наиболее активными пользователями социального интернета с начала года показали себя жители Меленковского района, которые провели более 5,5 тысяч сессий. «Серебро» у жителей Кольчугинского района, а «бронза» — Юрьев-Польского.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»: «Во Владимирской области „Ростелеком“ обеспечил высокоскоростным интернетом по программе УЦН 157 населённых пунктов. Мы продолжаем подключать к сети деревни и сёла: наши специалисты уже проложили все магистральные оптические линии связи, и теперь работа ведётся только по „последним милям“. К середине осени мы завершим проект, и социальный интернет будет доступен в 162 малых поселениях региона».

Бесплатный общественный доступ в сеть Интернет для жителей населённых пунктов, участвующих в программе УЦН, реализован через точки доступа Wi-Fi, размещённые на железобетонных опорах. Они обеспечивают покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Вячеслав Седов , житель села ПриклонМеленковского района: «Конечно же, это огромный плюс, что появился бесплатный и, при этом, быстрыйWi-Fi. У нас в районе и мобильная связь есть не везде, а уж обинтернете мы и не мечтали. Тем более, о таком качественном. Зато сегодня в разы упростилось общение, и появился доступ к разным полезным ресурсам, например, госуслугам».

Любой житель, имеющий постоянную регистрацию внаселённом пункте, где предоставляется универсальная услуга связи доступа вИнтернет, может подать заявку в центре продаж «Ростелекома» на подключение к сети попроводной технологии. Прокладка линии от узла доступа до дома, включая стоимость работ и материалов, производится засчёт абонента.