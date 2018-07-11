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Apple отключала китайские iPhone при упоминании Тайваня
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Apple отключала китайские iPhone при упоминании Тайваня 

Ferra.ru 11 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
У мобильных устройств Apple с установленным регионом «Китай» обнаружился интересный сбой — при наборе слова «Тайвань» или эмодзи с флагом Тайваня гаджет отключался. О нём рассказал специалист по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) из Digita Security в своём блоге, который решил расследовать жалобу своей знакомой из Тайваня на «влом iPhone Китаем».
Вскоре после сообщения Уордла о найденной ошибке, Apple без всякой шумихи исправила этот недочёт iOS 11 в обновлении iOS 11.4.1. Тем не менее, она успела породить целую теорию заговора, включающую Apple, китайское правительство и интриги против неприсоединившегося Тайваня.
Речь идёт об устройствах с операционной системой iOS версии 11.3. «Тайвань» оказался убийственным для многих «родных» и сторонних приложений для iPhone и iPad, включая iMessages, Facebook и WhatsApp. Как отметил Уордл в своей заметке, баг выглядит созданным самой Apple.
В системе есть код, скрывающий эмодзи с флагом Тайваня при выборе китайского региона в настройках. Он полагает, что Apple решила порадовать, таким образом, китайское правительство, но код оказался с ошибками и начали страдать пользователи.
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