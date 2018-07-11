Google грозит в ЕС штраф на миллиарды евро

БРЮССЕЛЬ , 11 июл — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор ЕС , как ожидается, примет решение о том, что Google , входящая в Alphabet Inc. , незаконно злоупотребляла доминированием своей ОС Android для мобильных телефонов, оштрафует компанию на несколько миллиардов евро и потребует изменить бизнес-практики, связанные с Android. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Еврокомиссия , исполнительный орган ЕС, как ожидается, объявит, что базирующаяся в Калифорнии компания препятствовала деятельности потенциальных конкурентов с целью защитить свой бизнес мобильной рекламы.

Этот штраф может превысить 2,4 млрд евро, которые ЕС взыскал с Google в прошлом году за злоупотребление главенствующей позицией ее сервиса интернет-поиска. Компания, как утверждалось, меняла результаты поиска в пользу собственного сервиса сравнения цен. Однако, как добавили источники, этот штраф вряд ли достигнет десятков миллиардов евро. Третье расследование, касающееся рекламного сервиса Google AdSense for Search все еще продолжается.

Каких именно корректирующих действий потребует Брюссель, пока неизвестно. ЕС может предписать компании изменить контракты, которые Google подписывает с компаниями, производящими телефоны с ОС Android.

Представитель Google отказался прокомментировать ситуацию. В прошлом Google отвергала эти утверждения ЕС. Компания, базирующаяся в Маунтин-Вью (Калифорния), заявила, что производители заранее устанавливают на телефоны множество конкурирующих сервисов. Кроме того, она утверждает, что Android усилила конкуренцию на рынке смартфонов, тем самым снизив цены и принеся пользу потребителям.

Это дело затрагивает самую суть рекламного бизнеса Google, который, по словам компании, значительно быстрее растет в сегменте мобильных устройств, чем в сегменте традиционных ПК. Как считают некоторые аналитики, любое решение, отменяющее действующие требования Google, которые побуждают производителей предустанавливать приложения Google на телефоны на Android, может оказать давление на выручку.

Евросоюз заявил, что Google вынуждает производителей предустанавливать Google Search и интернет-браузер Chrome на мобильные устройства, связывая их со своим популярным магазином приложений для Android — Play. Иногда компания якобы платит им за эксклюзивную предустановку Google.

Кроме того, ЕС заявил, что Google нарушила правила конкуренции, запретив производителям телефонов продавать официальные версии Android, если они также продают устройства, которые работают на неофициальных версиях. Это решение может также привести к изменению этих соглашений.

Google заявляет, что имеет право вводить такие требования, чтобы упростить разработчикам создание приложений, работающих на целом ряде телефонов на Android. Как отмечает компания, если многие компании начнут предлагать несовместимые версии Android, под угрозой может оказаться вся экосистема.