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iPhone боится слова Тайвань
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iPhone боится слова Тайвань 

iPhones.ru 11 июля 2018
Фото: iPhones.ru
iPhone боится слова ТайваньСпециалист по безопасности Патрик Уордл обнаружил в iOS 11 весьма странный баг. При вводе слова «Тайвань» с указанием соответствующего флага айфоны отключаются.
Но самое интересное в том, что жители Тайваня тут же обвинили Китай в попытках удаленно взломать смартфоны. Да и сама Apple подверглась критике в «задабривании властей Китая».
В результате специалисты выяснили, что это был лишь баг операционной системы, не имеющий никакого политического подтекста.
В 2017 году в iOS появилась специальная функция, поддерживающая китайскую цензуру. Так, если выставить в качестве региона Китай, то в эмодзи пропадет флаг Тайваня. А все потому, что Китай считает Тайвань частью своей страны и не признает его независимости.
Если бы Apple не пошла навстречу правительству Китая, подобная уязвимость в iOS никогда бы не возникла. Странная ситуация: компания заявляет, что не будет следить за пользователям, но по просьбе правительства одной страны встраивает цензуру в свои устройства.
Патрик Уордл, специалист по безопасности
Уязвимость была обнаружена в июне. С выходом iOS 11.4.1 разработчики якобы прикрыли данный баг, поблагодарив Уордла.
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