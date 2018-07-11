Приложение YouTube для Android обзавелось режимом инкогнито

Пользователи Android получили дополнительный бонус конфиденциальности при использовании приложения YouTube. Разработчики реализовали режим «инкогнито», позволяющий просматривать ролики, которые не будут сохраняться в истории просмотра пользователя.

Обновленную версию популярного приложения можно получить в официальном магазине Google Play.

Для активации нового режима приватности надо воспользоваться настройками, где можно нажать на аватар своего профиля, после чего выбрать пункт «Включить режим инкогнито».

Видео, попавшие в категорию «18+», к сожалению, все так же будут попадать в историю — функция почему-то на них не распространяется.

Ранее в этом месяце мы сообщали, что тщательное исследование 17 260 приложений для Android показало, что некоторые из них могут случайно делать скриншоты и загружать их в Сеть. Однако нет доказательств тому, что эти приложения скрытно активируют камеру или микрофон, чтобы шпионить за владельцами устройств.

Чуть позже стало известно, что смартфоны на базе Android, оснащенные предустановленными вредоносными программами продаются в развивающихся странах.