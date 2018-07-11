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Число арестантов в сети резко увеличилось
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Число арестантов в сети резко увеличилось 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Модераторы популярных соцсетей удалили сотни аккаунтов, которые незаконно использовали заключенные. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, количество заблокированных страниц за последние несколько лет увеличилось втрое. Если в 2015 году модераторы удалили 152 профиля, то в 2017 году цифра увеличилась до 527 аккаунтов.
Как утверждают эксперты, у многих заключенных есть активные профили в большинстве крупных соцсетей, включая Facebook, Instagram и YouTube. Использование этих ресурсов на территории тюрьмы значительно усложняет работу надзирателям, так как они не могут в полной мере контролировать взаимодействие арестантов с внешним миром. Кроме того, преступники с помощью социальных сетей могут наносить вред жертвам и даже угрожать национальной безопасности.
Специалисты уверены, что такая плачевная ситуация связана с отсутствием необходимого персонала и нежеланием администрации тюрем решать проблему.
В апреле этого года в сети прославился американский заключенный Тайлер Баррис, которому удалось получить доступ к Twitter из тюрьмы. Мужчина сразу объявил себя богом электроники и начал оскорблять обидчиков.
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