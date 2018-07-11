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Украинские пользователи атаковали «Газпром»
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Украинские пользователи атаковали «Газпром» 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Украинские пользователи обрушили рейтинг российской компании «Газпром» в социальной сети Facebook до 1,5 звезд из пяти возможных. Компании пришлось ограничить функционал своей страницы. Об этом сообщил ТСН.
Украинские пользователи соцсети начали массово ставить оценки в один балл на сайте «Газпром» вечером вторника, 10 июля.
Они также оставляли комментарии «Слава Украине!» и «Слава Хорватии!». За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек. В связи с этим российской компании пришлось закрыть опцию оценки сайта.
Международную федерацию футбола (FIFA) аналогичным образом вынудили ограничить доступ и функционал своей страницы в Facebook. В течение одного дня украинские фанаты снизили рейтинг страницы FIFA с пяти звезд до 1,1 балла. Украинские пользователи помимо лозунгов оставляли в комментариях слова благодарности защитнику сборной Хорватии Домагою Виде и помощнику тренера Огнену Вукоевичу, который «посвятил Украине победу над Россией».
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