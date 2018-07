В Великобритании оштрафовали Facebook на $663 тыс. за передачу данных Cambridge Analytica 

Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов ($663 тыс.) за передачу данных пользователей британской компании Cambridge Analytica, передает газета The Guardian

Власти Великобритании обвинили соцсеть в том, что она не защищает данные пользователей. Помимо этого, Facebook не объяснила, как другие компании получили доступ к информации.

Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателей и демонстрировала им соответствующую рекламу.