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В Великобритании оштрафовали Facebook на $663 тыс. за передачу данных Cambridge Analytica
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В Великобритании оштрафовали Facebook на $663 тыс. за передачу данных Cambridge Analytica 

Rambler News Service 11 июля 2018
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Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов ($663 тыс.) за передачу данных пользователей британской компании Cambridge Analytica, передает газета The Guardian.
Власти Великобритании обвинили соцсеть в том, что она не защищает данные пользователей. Помимо этого, Facebook не объяснила, как другие компании получили доступ к информации.
Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателей и демонстрировала им соответствующую рекламу.
Издания утверждали, что Cambridge Analytica сотрудничала, в частности, с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.
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