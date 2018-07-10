На «Яндекс. Станцию» можно будет сделать предзаказ с бесплатной доставкой по всей России

В связи с ажиотажем вокруг поступившей 10 июля в продажу умной колонки «Яндекс. Станция», компания объявила, что 11 июля откроет предзаказ на устройства на сайте beru.ru с бесплатной доставкой по России . Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней, сообщает «Афиша». Напомним, в Москве желающие приобрести новинку выстраивались в очереди начиная с семи утра. Позже гаджеты стали появляться на сайтах бесплатных объявлений. Наценка на них доходит до 20 тысяч рублей, хотя официальная стоимость колонки в магазине — 9990 рублей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.