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На «Яндекс. Станцию» можно будет сделать предзаказ с бесплатной доставкой по всей России
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На «Яндекс. Станцию» можно будет сделать предзаказ с бесплатной доставкой по всей России 

Собака.ru 9 часов назад
Фото: Собака.ru
В связи с ажиотажем вокруг поступившей 10 июля в продажу умной колонки «Яндекс. Станция», компания объявила, что 11 июля откроет предзаказ на устройства на сайте beru.ru с бесплатной доставкой по России. Все заказы приедут к покупателям в течение 90 дней, сообщает «Афиша». Напомним, в Москве желающие приобрести новинку выстраивались в очереди начиная с семи утра. Позже гаджеты стали появляться на сайтах бесплатных объявлений. Наценка на них доходит до 20 тысяч рублей, хотя официальная стоимость колонки в магазине — 9990 рублей.
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