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ГД поддержала проект о блокировке приложений, нарушающих авторское право
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ГД поддержала проект о блокировке приложений, нарушающих авторское право 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается блокировать мобильные приложения, нарушающие авторские права.
Законопроектом предлагается внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», уточняющие список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания.
Так, законопроектом вносятся поправки, в соответствии с которыми положения статей федерального закона дополняются термином «владелец программного приложения» и «программное приложение». Под последним «предложено понимать программы для электронных вычислительных машин», с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав распространяются в интернете.
"Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределенность и позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети «Интернет» объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя", — говорится в пояснительной записке к документу.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя инициативу, подчеркнул ее востребованность и общественную пользу.
По его словам, сейчас такой пробел закрывается, и возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий. Как подчеркнул Левин, последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, Госдума прежде всего способствует созданию материальной базы для работы отечественных авторов, у которых появляется материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы.
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