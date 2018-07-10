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Единый стандарт сделает мобильные приложения удобнее
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Единый стандарт сделает мобильные приложения удобнее 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты рассказали «Вечерней Москве» о пользе системы качества и безопасности их использования.
«Росстандарт» утвердил предварительный национальный стандарт для мобильных приложений. Его планируется ввести с 1 октября.
Большинство мобильных приложений являются очень полезными. Например, программы, которые помогают сориентироваться в городе или при обращении в органы госуслуг. Другие созданы для развлечения или для работы.
Однако массовая «паутина» приложений должна все же сводиться к одному стандарту, который сделает их проще и защищеннее.
Поэтому «Российская система качества» выдвинула 87 требований к качеству мобильных программ. В них упомянуты производительность, функциональность, удобство и безопасность.
— Любое мобильное приложение должно иметь «минимальное разрешение». Более того, необходимо ввести максимальный уровень конфиденциальности и дать пользователю возможность заранее знать, к каким личным данным оно будет иметь доступ при скачивании, — пояснили в «Роскачестве».
Идея создания стандарта не нова, как оказалось, подобные нормативы уже есть на Западе. Но там, по словам социологов, используются иные меры по контролю мобильных приложений.
— Например, в Германии стандарт качества приложений более расширен, поскольку там много своих разработок. Получается, что на одного пользователя, обладающего телефоном, приходится около 100 разнообразных приложений. И стандарт сведен к общей политике, например, ценовой, то есть родные приложения, запущенные в Германии, — бесплатные и безопасные, — рассказал социолог Михаил Гришин.
По тем же данным «Роскачества» в России основной упор необходимо делать на доступность и понимание того, что загружают в мобильный телефон. Безопасность также находится в приоритете.
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