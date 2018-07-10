Единый стандарт сделает мобильные приложения удобнее

Эксперты рассказали «Вечерней Москве» о пользе системы качества и безопасности их использования.

«Росстандарт» утвердил предварительный национальный стандарт для мобильных приложений. Его планируется ввести с 1 октября.

Большинство мобильных приложений являются очень полезными. Например, программы, которые помогают сориентироваться в городе или при обращении в органы госуслуг. Другие созданы для развлечения или для работы.

Однако массовая «паутина» приложений должна все же сводиться к одному стандарту, который сделает их проще и защищеннее.

Поэтому «Российская система качества» выдвинула 87 требований к качеству мобильных программ. В них упомянуты производительность, функциональность, удобство и безопасность.

— Любое мобильное приложение должно иметь «минимальное разрешение». Более того, необходимо ввести максимальный уровень конфиденциальности и дать пользователю возможность заранее знать, к каким личным данным оно будет иметь доступ при скачивании, — пояснили в «Роскачестве».

Идея создания стандарта не нова, как оказалось, подобные нормативы уже есть на Западе. Но там, по словам социологов, используются иные меры по контролю мобильных приложений.

— Например, в Германии стандарт качества приложений более расширен, поскольку там много своих разработок. Получается, что на одного пользователя, обладающего телефоном, приходится около 100 разнообразных приложений. И стандарт сведен к общей политике, например, ценовой, то есть родные приложения, запущенные в Германии, — бесплатные и безопасные, — рассказал социолог Михаил Гришин