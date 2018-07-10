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Представлен новый метод извлечения данных со смартфонов
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Представлен новый метод извлечения данных со смартфонов 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Специалисты Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) продемонстрировали, как злоумышленник может определить данные, вводимые пользователем на сенсорном экране во время отправки электронных сообщений, в ходе финансовых транзакций и даже при игре в игры.
Пользователи мобильных телефонов нередко заменяют разбитые тачскрины компонентами сторонних производителей, в которых, как показывает практика, может содержаться встроенный вредоносный код. Исследователи задались целью выяснить, какой объем информации злоумышленник может определить, наблюдая за взаимодействием пользователя с сенсорным экраном. «Если атакующий сможет понять контекст определенных событий, то получит возможность использовать данную информацию для более эффективных атак», — пояснили исследователи.
К примеру, хакер сможет определить лучший момент для кражи информации или перехвата контроля над смартфоном. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого записали 160 нажатий на сенсорный экран, произведенных пользователями при работе со специальным образом модифицированными Android-смартфонами LG Nexus. Далее они использовали различные вопросы, игры и технологию машинного обучения, чтобы выяснить скорость нажатий, их длительность и интервал между касаниями на экране устройства. С помощью машинного обучения специалистам удалось получить точные данные в 92% случаев.
Данный метод, отметили исследователи, может также использоваться для «идентификации нехарактерного для пользователя взаимодействия со смартфоном и предотвращения неавторизованного или вредоносного использования устройства».
В минувшем году ученые представили метод атаки на смартфоны и другие «умные» устройства с использованием вредоносного аппаратного обеспечения. Метод, получивший название «чип посередине» (chip-in-the-middle), предполагает внедрение в атакуемые устройства дополнительных компонентов. Подобные атаки могут осуществляться заинтересованными третьими сторонами, занимающимися производством запчастей для «умных» гаджетов со встроенными вредоносными чипами.
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