Под колпаком: как Mail.ru конкурирует с Amazon и Microsoft за большие данные

Компания Mail.Ru Group запустила собственный облачный сервис для работы с Big Data для всех желающих. Сервис полезен тем, что позволяет компаниям не создавать собственную инфраструктуру, закупая серверы.

По сути, российская интернет-компания создала альтернативу аналогичным сервисам таких корпораций, как Amazon Microsoft . Для российских стартапов, специализирующихся анализе больших данных, и даже относительно крупных компаний из этого сегмента это хорошая новость. Особенно для тех, чьи сервисы ориентированы сугубо на российский рынок. Но есть риск, что в будущем может понадобиться вмешательство антимонопольных органов.

Стартап в области Big Data на начальной стадии — это множество экспериментов для проверки теорий. И хорошо, если найти мощности для обработки данных можно быстро, буквально за час. Облачные сервисы крупных компаний, вроде Amazon или Microsoft, для этого отлично подходят. Они закрывают главную особенность работы с Big Data — необходимость больших мощностей для проверки гипотезы, но эта потребность, как правило, краткосрочная. В облачном сервисе добавил сто серверов, оплатил карточкой и работай. С локальной инфраструктурой все намного сложнее.

Собственные серверы есть смысл покупать, если у них будет загрузка хотя бы 70%. И то надо найти инвестора, а начинающей компании с отсутствием денежного потока сделать крайне сложно. 99% времени стартапу никакие серверы не нужны. Локальной инфраструктурой часто пользуются компании, работающие на B2B рынке, когда вопрос безопасности стоит острее экономии нескольких миллионов рублей. Для B2C-проектов использование облаков того же Amazon — частая практика. Это хорошо продемонстрировала недавняя попытка Роскомнадзора заблокировать Telegram. Когда под блокировку попали IP-адреса Amazon, то достаточно много российских интернет-компаний испытали трудности.

Теперь у российских компаний появилась возможность использовать облачный сервис Mail.Ru Group, который напрямую конкурирует с Amazon Web Services и Microsoft Azure. Российская интернет-компания даже предоставляет инструменты для миграции приложений в ее облако без изменения кода. В чем преимущество сервиса Mail.Ru? В том, что сервера находятся в России . Если компания стремится на зарубежный рынок, то она неминуемо будет работать с Amazon. А когда проект направлен на российский рынок, то возникает проблема с тем, что многие данные (персональные, в первую очередь) нельзя хранить на зарубежных серверах. И облако от Mail.Ru Group в этом случае прекрасная альтернатива. Среди плюсов — посекундная тарификация и географическая близость серверов, что должно позитивно сказаться на скорости работы.

Но есть в этой истории и сомнительная часть. Если бы подобный проект запустила компания, не ведущая другие бизнесы, то вопросов бы не было. Но Mail.Ru Group — это огромная IT-компания, которая если уже не является конкурентом своих клиентов в каких-то сферах, связанных с Big Data, то потенциально в любой момент может им стать. В чем странность? Во-первых, клиенты этого сервиса получают зависимость от инфраструктуры Mail.Ru. На российском рынке не так много корпораций, которые готовы купить стартап. И Mail.Ru входит в число потенциальных покупателей. Но зависимость от ее инфраструктуры не самых хороший аргумент в торговле.

Во-вторых, есть риски копирования стартапов. Нет, речь не идет о том, что Mail.Ru будет смотреть, для чего компании используют ее сервис. Но если у какого-то клиента ежемесячно на 100% прирастают требуемые мощности, то это сигнал, что дела у него идут очень хорошо. А если это еще и стартап, который начинал с небольших мощностей, то кейс выглядит еще интереснее. Повод заинтересоваться технологиями компании.

Петербурге. Представьте, что крупный ритейлер стал и крупнейшим владельцем складов в регионе. Во-первых, так он может получать статистику по товарным позициям и вести свой торговый бизнес с учетом этих данных. А во-вторых, если другой ритейлер захочет выйти на рынок, то ему придется пользоваться складами конкурента. На каких условиях, вот вопрос. Такая ситуация вполне возможна. В некоторых российских городах право пользованием канализацией для прокладки кабелей есть у одного оператора. Если появляется конкурент, то тянуть провода по воздуху ему нельзя, потому что это нарушает внешний вид города, а для доступа в канализацию нужно договариваться с конкурентом. Подобные кейсы были, например, в Москве

В истории уже были подобные случае монополизма, когда компания захватывала смежные области. Например, случай разделения одного из крупнейших в США операторов связи AT&T . Если кратко, то компания, будучи монополистом в сфере связи, не давала конкурентам подключаться к своим сетям и выдавливала конкурентов с рынка. В 1984 году по решению суда гигант AT&T был поделен на несколько независимых компаний, также были введены ряд антимонопольных ограничений.

Как стартапу подстраховаться в случае с Mail.Ru? Практически никак. Возможных монопольных рисков удастся избежать, если подобные сервисы будут у других компаний. Но ведь есть же Amazon и Microsoft? К сожалению, для компаний, которые ориентированы на российский рынок, нужны серверы по эту сторону границы, поэтому сервисами этих компаний смогут воспользоваться не все.

Свою облачную платформу для анализа больших данных в 2017 году запустил оператор МТС . Вероятно, интерес к этой сфере может быть у «Ростелекома»: национальный оператор интересуется большими данными и у него есть мощности для этого. Если на рынке будет несколько крупных игроков, то стартапы смогут мигрировать с одного сервиса на другой, выполняя проекты для разных клиентов.

А если этого не произойдет? Тогда в дело придется вмешаться антимонопольный службе. Она, например, может предложить Mail.Ru Group выделить свой сервис в отдельный бизнес, не связанный с другими продуктами интернет-гиганта. По сути, повторить кейс по разделению AT&T. Но надо учитывать, что с начала борьбы против монополизма американского оператора до момента его разделения на несколько компаний прошло более 10 лет.

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